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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Ученые: Начать заниматься физкультурой можно даже на пенсии

Ученые: Начать заниматься физкультурой можно даже на пенсии

14 мая 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney
Спорт и физкультура способствуют улучшению самочувствия и качества жизни независимо от того, в каком возрасте начать заниматься. К такому выводу пришли австралийские ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале PLoS Medicine.

Регулярная физическая активность в среднем возрасте положительно влияет на состояние здоровья в последующие годы жизни, даже если начать заниматься спортом после 50 лет.

Как пишет newkhakasiya.online, специалисты рекомендуют умеренные физические нагрузки в течение 150–300 минут в неделю или интенсивные тренировки продолжительностью от 75 до 150 минут в неделю, которые можно чередовать.

Занятия спортом и физкультурой — хорошая профилактика против инсультов, инфарктов, рака, диабета второго типа, считают ученые.

В рамках исследования ученые собирали данные о более чем 11 тысячах австралийских пенсионерок начиная с 1996 года. Участницы были разделены на три группы — активно занимавшиеся физкультурой, начавшие занятия в 55, 60 или 65 лет и те, кто не увеличивал физическую активность.

В результате оказалось, что показатели здоровья у представительниц второй группы были лучше по сравнению с третьей.

Хотя исследование проводилось только среди женщин, ученые считают, что эти выводы актуальны и для мужчин.

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