Ученые: Начать заниматься физкультурой можно даже на пенсии

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Регулярная физическая активность в среднем возрасте положительно влияет на состояние здоровья в последующие годы жизни, даже если начать заниматься спортом после 50 лет.
Как пишет newkhakasiya.online, специалисты рекомендуют умеренные физические нагрузки в течение 150–300 минут в неделю или интенсивные тренировки продолжительностью от 75 до 150 минут в неделю, которые можно чередовать.
Занятия спортом и физкультурой — хорошая профилактика против инсультов, инфарктов, рака, диабета второго типа, считают ученые.
В рамках исследования ученые собирали данные о более чем 11 тысячах австралийских пенсионерок начиная с 1996 года. Участницы были разделены на три группы — активно занимавшиеся физкультурой, начавшие занятия в 55, 60 или 65 лет и те, кто не увеличивал физическую активность.
В результате оказалось, что показатели здоровья у представительниц второй группы были лучше по сравнению с третьей.
Хотя исследование проводилось только среди женщин, ученые считают, что эти выводы актуальны и для мужчин.