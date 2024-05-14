Ученые: Начать заниматься физкультурой можно даже на пенсии

В рамках исследования ученые собирали данные о более чем 11 тысячах австралийских пенсионерок начиная с 1996 года. Участницы были разделены на три группы — активно занимавшиеся физкультурой, начавшие занятия в 55, 60 или 65 лет и те, кто не увеличивал физическую активность.