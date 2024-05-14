nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Совсем скоро УСТЭК проведет розыгрыш подарков среди потребителей

Совсем скоро УСТЭК проведет розыгрыш подарков среди потребителей

14 мая 2024, 12:33
22 мая в 15:00 в официальной группе АО «УСТЭК» Вконтакте состоится розыгрыш, во время которого с помощью генератора случайных чисел определятся победители.

Запись прямого эфира будет также доступна на сайте компании https://ao-ustek.ru/.

Участниками «Весенней акции» стали потребители, которые до 30 апреля оплатили услуги «Центральное отопление» и «Тепловая энергия, используемая для целей ГВС» и не имеют задолженности по коммунальным платежам.

100 счастливчиков получат зачисления на лицевые счета в размере от 1000 до 2000 рублей по услуге «Центральное отопление» и смогут сэкономить на очередном коммунальном платеже. Главным призом акции станет смартфон.

Подписывайтесь на группу АО «УСТЭК» Вконтакте https://vk.com/ao_ustek и не пропустите трансляцию розыгрыша.

#Тюмень#Тюменская область#УСТЭК#Задолженность#Розыгрыш#Подарки#Подписка#Приз#Потребители#Прямой эфир#Победители
Подпишитесь
Паводок-2024: что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 03:39
Как снять посуточно квартиру в Тюмени? Цены и лучшие районы
Сегодня, 01:02
«Как жить в таких условиях?» Тюменцы требуют включить отопление
Сегодня, 06:18
Кто займет кресло мэра Тюмени после ухода Кухарука?
Сегодня, 05:16
Тысяча за спиннинг, а за улов — десятки. Сколько стоит платная рыбалка в Тюмени
Сегодня, 10:40
Был пропавшим без вести: юного тюменца, погибшего на СВО, не могут похоронить
Сегодня, 08:46
"