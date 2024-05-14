Совсем скоро УСТЭК проведет розыгрыш подарков среди потребителей

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Запись прямого эфира будет также доступна на сайте компании https://ao-ustek.ru/.
Участниками «Весенней акции» стали потребители, которые до 30 апреля оплатили услуги «Центральное отопление» и «Тепловая энергия, используемая для целей ГВС» и не имеют задолженности по коммунальным платежам.
100 счастливчиков получат зачисления на лицевые счета в размере от 1000 до 2000 рублей по услуге «Центральное отопление» и смогут сэкономить на очередном коммунальном платеже. Главным призом акции станет смартфон.
Подписывайтесь на группу АО «УСТЭК» Вконтакте https://vk.com/ao_ustek и не пропустите трансляцию розыгрыша.