Астрономам удалось объяснить происхождение «второй Луны» Земли

Астрономы обнаружили небесное тело, которое, кажется, вращается по орбите вокруг Земли. Изучая движение данной планеты, ученые пришли к выводу, что эта «вторая Луна» могла образоваться от первой, но узнать это можно будет после отбора проб.

По словам ученых, объект под номером 469219 движется вокруг Солнца, так же как и наша планета. Диаметр «второй Луны» — от 40 до 100 метров, пишет newkhakasiya.online. На основании того факта, что в этом небесном теле обнаружили силикаты, исследователи предположили: объект может происходить от первой Луны. Ученые из Китая считают, что это кусок нашей Луны, отколовшийся с ее обратной стороны в результате сильного удара. Также отмечается, что большинство таких осколков остаются на поверхности Луны, но некоторые покидают ее гравитационное поле. Более того, кратер, из которого мог образоваться этот обломок, относительно молодой, всего несколько миллионов лет. Исследователи надеются, что в 2025 году китайская миссия «Тяньвэнь-2» подтвердит происхождение объекта.