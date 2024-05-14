nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 22:06

Published Вчера, 22:06

Modified Вчера, 22:06

Updated Вчера, 22:06

Астрономам удалось объяснить происхождение «второй Луны» Земли

Астрономам удалось объяснить происхождение «второй Луны» Земли

13 мая 2024, 22:06
Фото: Изображение Midjourney
Астрономы обнаружили небесное тело, которое, кажется, вращается по орбите вокруг Земли. Изучая движение данной планеты, ученые пришли к выводу, что эта «вторая Луна» могла образоваться от первой, но узнать это можно будет после отбора проб.

По словам ученых, объект под номером 469219 движется вокруг Солнца, так же как и наша планета. Диаметр «второй Луны» — от 40 до 100 метров, пишет newkhakasiya.online.

На основании того факта, что в этом небесном теле обнаружили силикаты, исследователи предположили: объект может происходить от первой Луны.

Ученые из Китая считают, что это кусок нашей Луны, отколовшийся с ее обратной стороны в результате сильного удара. Также отмечается, что большинство таких осколков остаются на поверхности Луны, но некоторые покидают ее гравитационное поле.

Более того, кратер, из которого мог образоваться этот обломок, относительно молодой, всего несколько миллионов лет.

Исследователи надеются, что в 2025 году китайская миссия «Тяньвэнь-2» подтвердит происхождение объекта.

#Общество
Подпишитесь
ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области 2024
Вчера, 02:35
Полное бездействие: ишимцы ждут, когда комиссия начнет оценивать ущерб от паводка
Вчера, 10:23
Путин указом снова призвал уже служивших в армии тюменцев
Вчера, 11:50
Тюменский мэр Руслан Кухарук может стать губернатором Кемеровской области
Вчера, 13:31
Рост уровня воды в Тоболе замедлился
Вчера, 03:38
«Закрыл собой бойца»: на СВО погиб воспитанник Тобольской духовной семинарии
Вчера, 10:28
"