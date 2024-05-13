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РЭО: На интерактивную карту «Уберу» добавили более 65 тыс. пунктов приема вторсырья

РЭО: На интерактивную карту «Уберу» добавили более 65 тыс. пунктов приема вторсырья

13 мая 2024, 14:11
Фото: reo.ru
Число пунктов приема вторичного сырья на интерактивной карте «Уберу» (Uberu) Российского экологического оператора (РЭО) достигло 65 234.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в ноябре минувшего года в компании объявили о создании мобильного приложения и запуске сайта «Уберу». В течение последующих месяцев на интерактивную карту, которая охватила всю Россию, добавили 65 234 пункта приема вторсырья. Карта включает как крупные экологические центры, так и отдельные контейнеры для сбора разных видов отходов, среди которых: ПЭТ, пластик, шины, одежда и обувь, аккумуляторы и прочее. Следует отметить, что в актуализации данных принимают активное участие сами россияне, которым небезразлична тема раздельного сбора отходов (РСО). «Участие населения является неотъемлемой частью в реформе отрасли обращения с отходами и формировании экономики замкнутого цикла», — подчеркнул глава РЭО.

Кроме активных горожан, помощь в заполнении карты оказывают владельцы пунктов приема, в числе которых есть и крупные участники рынка, и небольшие компании. Власти регионов тоже не остаются безучастными, размещая карту с пунктами приема вторсырья на своих интернет-ресурсах, сообщает 56orb.ru.

С приходом весны, а особенно — в период майских праздников — пользователи мобильного приложения активно участвуют в уборке парков и лесов. Неравнодушные к охране природы россияне провели уже более 50 субботников.

Согласно заявлению замгендиректора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, с каждым днем в мобильном приложении «Уберу» регистрируется все больше пользователей, небезразличных к сохранению чистоты окружающей среды. Жители всех регионов Российской Федерации принимают участие в актуализации данных о пунктах приема, организуют субботники и обучают нейросеть.

#Общество
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