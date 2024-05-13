РЭО: На интерактивную карту «Уберу» добавили более 65 тыс. пунктов приема вторсырья

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в ноябре минувшего года в компании объявили о создании мобильного приложения и запуске сайта «Уберу». В течение последующих месяцев на интерактивную карту, которая охватила всю Россию, добавили 65 234 пункта приема вторсырья. Карта включает как крупные экологические центры, так и отдельные контейнеры для сбора разных видов отходов, среди которых: ПЭТ, пластик, шины, одежда и обувь, аккумуляторы и прочее. Следует отметить, что в актуализации данных принимают активное участие сами россияне, которым небезразлична тема раздельного сбора отходов (РСО). «Участие населения является неотъемлемой частью в реформе отрасли обращения с отходами и формировании экономики замкнутого цикла», — подчеркнул глава РЭО.