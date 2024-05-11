Килограмм картофеля в Тюмени за неделю подорожал на 50%. Выросли цены и на фрукты

Также увеличилась цена на репчатый лук более чем на 1 рубль — до 37 рублей. Свекла подорожала с 58 до 69 рублей, морковь — с 67 до 74 рублей за килограмм. Стоимость огурцов, напротив, уменьшилась с 215 до 204 рублей, томатов — 311 до 306 рублей.