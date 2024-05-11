Килограмм картофеля в Тюмени за неделю подорожал на 50%. Выросли цены и на фрукты

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Также увеличилась цена на репчатый лук более чем на 1 рубль — до 37 рублей. Свекла подорожала с 58 до 69 рублей, морковь — с 67 до 74 рублей за килограмм. Стоимость огурцов, напротив, уменьшилась с 215 до 204 рублей, томатов — 311 до 306 рублей.
Цена килограмма бананов не изменилась — 170 рублей, яблоки стали стоить дороже на 9 рублей — средняя стоимость килограмма составила 157 рублей.
Что касается остальных продуктов, то существенно цены не изменились за исключением баранины — килограмм этого мяса вырос в цене почти на 30 рублей (856 рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 июля состоится очередное повышение тарифов ЖКХ. В среднем суммы в квитанциях за коммунальные услуги увеличатся на 10%.