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Updated Сегодня, 11:27

В Тюмени резко выросли цены на овощи и фрукты

Килограмм картофеля в Тюмени за неделю подорожал на 50%. Выросли цены и на фрукты

11 мая 2024, 11:22
Фото: 1MI

В Тюмени резко выросли цены на овощи и фрукты

В Тюменской области резко подорожал картофель. За неделю стоимость килограмма выросла почти на 20 рублей — с 43 до 62 рублей. Такие данные предоставил Тюменьстат.

Также увеличилась цена на репчатый лук более чем на 1 рубль — до 37 рублей. Свекла подорожала с 58 до 69 рублей, морковь — с 67 до 74 рублей за килограмм. Стоимость огурцов, напротив, уменьшилась с 215 до 204 рублей, томатов — 311 до 306 рублей.

Цена килограмма бананов не изменилась — 170 рублей, яблоки стали стоить дороже на 9 рублей — средняя стоимость килограмма составила 157 рублей.

Что касается остальных продуктов, то существенно цены не изменились за исключением баранины — килограмм этого мяса вырос в цене почти на 30 рублей (856 рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 июля состоится очередное повышение тарифов ЖКХ. В среднем суммы в квитанциях за коммунальные услуги увеличатся на 10%.

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