Теперь официально: в Тюмени дан старт мотосезону-2024. ВИДЕО

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:39
После чего колонна мотоциклистов двинулась по улицам Ямской, Луначарского, Республики, Ленина к ТЦ «Рентал».
Заметим, что открытие мотосезона-2024 состоялось 11 мая не только в Тюмени, но и в других городах России — в Москве, Вологде, Дзержинске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Кемерове, Пскове и т. д.
В Тюменской области в этом году произошло уже 14 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, два человека погибли. В 2023 году в регионе было зарегистрировано более 210 аварий с участием мотоциклистов, погибли 5 человек, травмы получили более 200.
Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Омск, на участке в Абатском районе, где действует реверсивное движение, произошло массовое ДТП с участием четырех фур. На время автодорога была полностью заблокирована.