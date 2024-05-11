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Тюменские байкеры открыли мотосезон

Теперь официально: в Тюмени дан старт мотосезону-2024. ВИДЕО

11 мая 2024, 10:37
Фото: 1MI

Тюменские байкеры открыли мотосезон

В Тюмени в субботу, 11 мая, официально открыли мотосезон. Мероприятие с участием десятков тюменских байкеров, сотрудников ГИБДД прошло на площади у Технопарка.

После чего колонна мотоциклистов двинулась по улицам Ямской, Луначарского, Республики, Ленина к ТЦ «Рентал».

Видео: ГИБДД

Заметим, что открытие мотосезона-2024 состоялось 11 мая не только в Тюмени, но и в других городах России — в Москве, Вологде, Дзержинске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Кемерове, Пскове и т. д.

Фото: ГИБДД

В Тюменской области в этом году произошло уже 14 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, два человека погибли. В 2023 году в регионе было зарегистрировано более 210 аварий с участием мотоциклистов, погибли 5 человек, травмы получили более 200.

Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной трассе Тюмень — Омск, на участке в Абатском районе, где действует реверсивное движение, произошло массовое ДТП с участием четырех фур. На время автодорога была полностью заблокирована.

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