Теперь официально: в Тюмени дан старт мотосезону-2024. ВИДЕО

В Тюменской области в этом году произошло уже 14 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, два человека погибли. В 2023 году в регионе было зарегистрировано более 210 аварий с участием мотоциклистов, погибли 5 человек, травмы получили более 200.