Паводок-2024: в Тюменской области затоплены 700 домов и почти 3,5 тысячи участков

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:48
Глава региона отметил, что вода уже подошла к кромке защитного вала.
«Здесь существующую дамбу укрепили, увеличили по высоте и продлили земляной насыпью. Если бы этого не было сделано, подтопило бы два десятка домов», — сообщил Моор.
По его словам, в настоящее время паводок на Тоболе направляется в сторону Ялуторовска. За последние сутки уровень воды в Ялуторовске поднялся на 10 сантиметров — до отметки 729 сантиметров.
В регионе остаются подтопленными 64 населенных пункта. От большой воды пострадали 426 жилых домов, 347 дачный домов, около 3,5 тысячи приусадебных участков, 36 участков автодорог. В пунктах временного размещения находятся 448 человек, в том числе 147 детей, сообщает МЧС России.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе города Ишим понизился на 11 сантиметров, в Ильинке вода убыла на 4 сантиметра, а Абатском и Викуловском районах — на 10 и 7 сантиметров соответственно.