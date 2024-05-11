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В Тюменской области затоплены 700 домов и около 3,5 тысячи участков

Паводок-2024: в Тюменской области затоплены 700 домов и почти 3,5 тысячи участков

11 мая 2024, 08:45
Фото: 1MI

В Тюменской области затоплены 700 домов и около 3,5 тысячи участков

Ситуация с паводком в Заводоуковском городском округе остается напряженной. Уровень Тобола пока держится на одной отметке. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что вода уже подошла к кромке защитного вала.

Видео: тг-канал Александр Моор
«Здесь существующую дамбу укрепили, увеличили по высоте и продлили земляной насыпью. Если бы этого не было сделано, подтопило бы два десятка домов», — сообщил Моор.

По его словам, в настоящее время паводок на Тоболе направляется в сторону Ялуторовска. За последние сутки уровень воды в Ялуторовске поднялся на 10 сантиметров — до отметки 729 сантиметров.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В регионе остаются подтопленными 64 населенных пункта. От большой воды пострадали 426 жилых домов, 347 дачный домов, около 3,5 тысячи приусадебных участков, 36 участков автодорог. В пунктах временного размещения находятся 448 человек, в том числе 147 детей, сообщает МЧС России.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе города Ишим понизился на 11 сантиметров, в Ильинке вода убыла на 4 сантиметра, а Абатском и Викуловском районах — на 10 и 7 сантиметров соответственно.

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