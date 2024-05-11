Паводок-2024: в Тюменской области затоплены 700 домов и почти 3,5 тысячи участков

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе города Ишим понизился на 11 сантиметров, в Ильинке вода убыла на 4 сантиметра, а Абатском и Викуловском районах — на 10 и 7 сантиметров соответственно.