Град, грозы и ураганный ветер обрушатся на Тюмень. Непогода будет бушевать два дня

В понедельник существенно погода не изменится — в регионе пройдут дожди, в отдельных районах грозы и град, скорость ветра будет достигать 16-20 м/с. В светлое время суток столбики термометров покажут +10…+15, местами до +20, ночью похолодает до 0…+5.