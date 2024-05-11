Град, грозы и ураганный ветер обрушатся на Тюмень. Непогода будет бушевать два дня

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В понедельник существенно погода не изменится — в регионе пройдут дожди, в отдельных районах грозы и град, скорость ветра будет достигать 16-20 м/с. В светлое время суток столбики термометров покажут +10…+15, местами до +20, ночью похолодает до 0…+5.
В Тюмени сегодня в течение дня метеорологи обещают осадки в виде кратковременных дождей, ветер до 16 м/с, +11…+13 днем, до +1…+7 ночью.
12 мая день пройдет без осадков, но небо затянет тучами — дождь ожидается вечером. Дневная температура воздуха составит +15…+19, в темное время суток термометры покажут +11…+10, скорость ветра будет достигать 15-16 м/с.