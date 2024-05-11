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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Град, грозы и ураганный ветер обрушатся на Тюмень. Непогода будет бушевать два дня

11 мая 2024, 10:05
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Метеорологи прогнозируют 12 мая, в воскресенье, в течение дня и ночи дожди, грозы, град и ветер с порывами до 21 м/с. Температура воздуха днем составит +18…+23, местами до +13….+18. В ночные часы ожидается +1…+6.

В понедельник существенно погода не изменится — в регионе пройдут дожди, в отдельных районах грозы и град, скорость ветра будет достигать 16-20 м/с. В светлое время суток столбики термометров покажут +10…+15, местами до +20, ночью похолодает до 0…+5.

В Тюмени сегодня в течение дня метеорологи обещают осадки в виде кратковременных дождей, ветер до 16 м/с, +11…+13 днем, до +1…+7 ночью.

12 мая день пройдет без осадков, но небо затянет тучами — дождь ожидается вечером. Дневная температура воздуха составит +15…+19, в темное время суток термометры покажут +11…+10, скорость ветра будет достигать 15-16 м/с.

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