nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Тюменца арестовали на 5 суток за национальные танцы на дороге

Тюменца арестовали на 5 суток за национальные танцы на дороге

8 мая 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney
Судья Центрального районного суда Тюмени признал 21-летнего продавца «Красное и белое» Фамила Р. виновным в административном правонарушении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы.

 

По материалам дела, около 24 часов 18 апреля текущего года Фамил на перекрестке улиц Первомайской и Ленина, вышел из машины, включил национальную музыку и начал танцевать на дороге. Он создал своим выступлением автомобильный затор и возмутил других участников дорожного движения.

Видео с танцем попало в социальные сети и вызвало общественный резонанс. Мужчину на видео узнал участковый. Сам же нарушитель утверждает, что не перекрывал движение, а танцевал пока горел запрещающий сигнал светофора. Мужчина будет отбывать срок в пять суток в спецприемнике.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ожидается опасная погода.

Читайте также:
Тюменская прокуратура заинтересовалась мигрантами, играющими футбол на спортплощадкахТюменские мигранты стали просить двойную оплату за свою работуТобол повернул не туда, Ишим остановился, а в Тюмени вместо долгостроя появится дом
#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Мигранты#Нарушение#Танцы
Подпишитесь
Тобол еще себя покажет. Когда закончатся паводки в Тюменской области?
Сегодня, 05:54
Афиша на 9 мая в Тюмени. Как в городе будут праздновать День Победы?
Сегодня, 09:09
«Эконом» — это ад. Тюменский таксист поделился откровениями о работе в разных тарифах
Сегодня, 06:58
Дикость или норма? Тюменцы спорят о том, можно ли переодевать детей в военную форму
Сегодня, 01:00
Ты не проедешь! Публикуем места в Тюмени, где нельзя пользоваться электросамокатами
Сегодня, 01:18
Тест «День Победы». Знаете ли вы историю этого праздника?
Сегодня, 08:46
"