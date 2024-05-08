Тюменца арестовали на 5 суток за национальные танцы на дороге

Видео с танцем попало в социальные сети и вызвало общественный резонанс. Мужчину на видео узнал участковый. Сам же нарушитель утверждает, что не перекрывал движение, а танцевал пока горел запрещающий сигнал светофора. Мужчина будет отбывать срок в пять суток в спецприемнике.