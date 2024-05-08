Тюменца арестовали на 5 суток за национальные танцы на дороге

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
По материалам дела, около 24 часов 18 апреля текущего года Фамил на перекрестке улиц Первомайской и Ленина, вышел из машины, включил национальную музыку и начал танцевать на дороге. Он создал своим выступлением автомобильный затор и возмутил других участников дорожного движения.
Видео с танцем попало в социальные сети и вызвало общественный резонанс. Мужчину на видео узнал участковый. Сам же нарушитель утверждает, что не перекрывал движение, а танцевал пока горел запрещающий сигнал светофора. Мужчина будет отбывать срок в пять суток в спецприемнике.
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