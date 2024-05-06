Тобол повернул не туда, Ишим остановился, а в Тюмени вместо долгостроя появится дом

В Тюменской области паводок продолжает угрожать населенным пунктам. Несмотря на то, что специалисты строят прогнозы, а власти пытаются учесть все нюансы и быть готовыми к любой ситуации, природа вносить свои коррективы. Бороться со стихией становится все сложнее. Хоть поворот русла реки — это закономерный процесс, он все равно будет нести много последствий для региона.