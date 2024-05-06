Тобол повернул не туда, Ишим остановился, а в Тюмени вместо долгостроя появится дом

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В Тюменской области паводок продолжает угрожать населенным пунктам. Несмотря на то, что специалисты строят прогнозы, а власти пытаются учесть все нюансы и быть готовыми к любой ситуации, природа вносить свои коррективы. Бороться со стихией становится все сложнее. Хоть поворот русла реки — это закономерный процесс, он все равно будет нести много последствий для региона.
Общественник Алексей Савоськин рассказал «Нашему городу» о том, что под угрозой может оказаться Тюмень и студенческий кампус, который строится в непосредственной близости к Туре. Он отмечает, что последствия для города будут не сиюминутными, однако к ним стоит готовиться заранее.
Тем временем рост уровня воды в Ишиме в районе села Викулово замедлился — за последние он увеличился на 2 сантиметра, до 11,68 метра. По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГМС, в районе села Абатское, города Ишим и в Казанском районе вода продолжает убывать.
В Тобольске 5 мая около трех часов ночи на территории Обелиска Славы в селе Байкалово Тобольского района произошло в ДТП. Неустановленный автомобилист за рулем «ВАЗ 2110» влетел в обелиск, после чего сбежал с места аварии, оставив свой автомобиль.
Водителя разыскивают сотрудники ГИБДД.
В Тобольске задержали мигранта, который, несмотря на запрет на работу иностранцев в сфере пассажирских перевозок, работал таксистом. Дело дошло до суда.
Мужчина признал вину и поведал, что ничего не знал о запрете. Тобольский городской суд оштрафовал мигранта на 3,5 тысячи рублей и официально выдворил из РФ.
Мошенники в интернет-пространстве постоянно придумывают новые способы похитить личные данные или деньги с банковского счета. Один из самых популярных сегодня — это фишинг. Тюменцам начали приходить смс-сообщения с просьбой перейти по ссылке, чтобы оплатить услуги ЖКУ. На самом деле ссылка дает аферистам возможность похитить личные данные.
«Сейчас хакеры могут создавать зеркала сайтов и полностью копировать интерфейс. Вам могут прислать ссылку в магазин приложений вашей операционной системы и вам будет казаться, что оно скачивается именно оттуда, однако это не так», — объяснил IT-специалист Даниил Нечаев.
Тюменцев просят быть бдительнее и не переходить по сомнительным ссылкам, дабы не стать жертвой аферистов.
Жители Тюмени, проживающие рядом с многострадальным долгостроем по улице Герцена, обратились к городским властям с просьбой построить на месте снесенного долгостроя сквер или новый корпус гимназии.
Горожане опасаются, что место долгостроя на Герцена-Камышинской займет новый жилой комплекс с многоэтажками. По мнению тюменцев, если на месте снесенного долгостроя возведут новую высотку, то данный район города станет местом дорожных заторов. Кроме того, стоящие рядом дома вновь останутся без солнечного света. В администрации заявили, что пока планов по застройке нет.