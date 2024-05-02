Тюменская прокуратура заинтересовалась мигрантами, играющими футбол на спортплощадках

Сегодня в СМИ появилась новость о том, что мигранты из стран ближнего зарубежья устраивают футбольные матчи на спортивных площадках во дворах, не пуская туда детей из местных жилых домов. Иностранцы ругаются матом, никак не реагируют на замечания, громко слушают музыку, пожаловались тюменцы в социальных сетях.