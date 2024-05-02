Тюменская прокуратура заинтересовалась мигрантами, играющими футбол на спортплощадках

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Сегодня в СМИ появилась новость о том, что мигранты из стран ближнего зарубежья устраивают футбольные матчи на спортивных площадках во дворах, не пуская туда детей из местных жилых домов. Иностранцы ругаются матом, никак не реагируют на замечания, громко слушают музыку, пожаловались тюменцы в социальных сетях.
Прокуратура проведет проверку с привлечением правоохранительных органов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени заметили гадюк.