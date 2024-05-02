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Тюменская прокуратура заинтересовалась мигрантами, играющими футбол на спортплощадках

Тюменская прокуратура заинтересовалась мигрантами, играющими футбол на спортплощадках

2 мая 2024, 12:00
Фото: 1MI
Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по публикации в СМИ о нарушении общественного порядка на спортивных площадках. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

 

Сегодня в СМИ появилась новость о том, что мигранты из стран ближнего зарубежья устраивают футбольные матчи на спортивных площадках во дворах, не пуская туда детей из местных жилых домов. Иностранцы ругаются матом, никак не реагируют на замечания, громко слушают музыку, пожаловались тюменцы в социальных сетях.

Прокуратура проведет проверку с привлечением правоохранительных органов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени заметили гадюк.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Прокуратура#Мигранты#Нарушение
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