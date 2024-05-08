Самые ожидаемые в России новинки с Пекинского автосалона

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Модели данных автопроизводителей вызывают интерес благодаря стильному дизайну, прогрессивным технологиям и привлекательным характеристикам, пишет newkhakasiya.online.
Издание, в частности, отмечает, что кроссовер 2-го поколения от Haval H9 может быть желанной новинкой на авторынке в РФ. Его главные особенности — это стильный интерьер и очень мощная техническая начинка. Компания подтвердила, что этот внедорожник будет доступен с различными двигателями, включая бензиновый турбомотор и дизельную версию.
Другая новинка, кроссовер Jaecoo J7, будет оснащаться гибридным двигателем, который объединит бензиновый турбоагрегат и электромоторы. Линейка бренда Chery пополнится подзаряжаемым гибридным кроссовером Tiggo 9.
Дочерняя компания Chery под названием Exlantix готовится представить россиянам электромобили премиум-класса. Первая модель этого производителя обещает порадовать автомобилистов мощным электродвигателем и хорошим запасом хода на одном заряде.