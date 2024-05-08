Самые ожидаемые в России новинки с Пекинского автосалона

Издание, в частности, отмечает, что кроссовер 2-го поколения от Haval H9 может быть желанной новинкой на авторынке в РФ. Его главные особенности — это стильный интерьер и очень мощная техническая начинка. Компания подтвердила, что этот внедорожник будет доступен с различными двигателями, включая бензиновый турбомотор и дизельную версию.