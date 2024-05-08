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Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Самые ожидаемые в России новинки с Пекинского автосалона

Самые ожидаемые в России новинки с Пекинского автосалона

8 мая 2024, 16:09
Фото: Изображение Midjourney
Прошедший Пекинский автосалон, безусловно, порадовал многих автомобилистов долгожданными новинками. Так что, скорее всего, новые модели от Omoda, Haval, Chery, Jetour, а также Jaecoo появятся в ближайшее время в нашей стране.

Модели данных автопроизводителей вызывают интерес благодаря стильному дизайну, прогрессивным технологиям и привлекательным характеристикам, пишет newkhakasiya.online.

Издание, в частности, отмечает, что кроссовер 2-го поколения от Haval H9 может быть желанной новинкой на авторынке в РФ. Его главные особенности — это стильный интерьер и очень мощная техническая начинка. Компания подтвердила, что этот внедорожник будет доступен с различными двигателями, включая бензиновый турбомотор и дизельную версию.

Другая новинка, кроссовер Jaecoo J7, будет оснащаться гибридным двигателем, который объединит бензиновый турбоагрегат и электромоторы. Линейка бренда Chery пополнится подзаряжаемым гибридным кроссовером Tiggo 9.

Дочерняя компания Chery под названием Exlantix готовится представить россиянам электромобили премиум-класса. Первая модель этого производителя обещает порадовать автомобилистов мощным электродвигателем и хорошим запасом хода на одном заряде.

#Общество
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