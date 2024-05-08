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Posted 8 мая, 12:08

Published 8 мая, 12:08

Modified Сегодня, 00:53

Updated Сегодня, 00:53

С начала года еще 1200 тюменцев стали донорами крови

С начала года еще 1200 тюменцев стали донорами крови

8 мая 2024, 12:08
Фото: 1MI
С января по апрель в Тюменской области сдали кровь свыше 13 тысяч человек, 1257 из них — сделали это в первый раз. Количество заготовленной цельной донорской крови составило более 12 тысяч литров, сообщает депздрав региона.

Станция переливания крови продолжает тесное сотрудничество с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Тюменским региональным отделением «Российский Красный Крест». Совместно проведено более 4 донорских акций с начала 2024 года. За 4 месяца 2024 года в рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга, функции которого исполняет Областная станция переливания крови, обратились 243 жителя Тюменской области.

«Мы рады быть связующим звеном между донором и пациентом, между теми, кто хочет и готов помочь сохранить жизнь и здоровье другого человека частицей своей крови, и теми, кто нуждается в переливании крови. Мы оказываем донорам крови профессиональное медицинское содействие в их благородном поступке — донации крови, бережно храня здоровье донора и прилагая максимум усилий для заготовки компонентов донорской крови безопасных для пациента», — заместитель главного врача Тюлькова Наталья Владимировна.

Продолжается работа по представлению граждан, сдавших более 40 кроводач, к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России». С начала года более 170 доноров крови и ее компонентов представлены к награде

#Общество
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