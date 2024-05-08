С начала года еще 1200 тюменцев стали донорами крови

«Мы рады быть связующим звеном между донором и пациентом, между теми, кто хочет и готов помочь сохранить жизнь и здоровье другого человека частицей своей крови, и теми, кто нуждается в переливании крови. Мы оказываем донорам крови профессиональное медицинское содействие в их благородном поступке — донации крови, бережно храня здоровье донора и прилагая максимум усилий для заготовки компонентов донорской крови безопасных для пациента», — заместитель главного врача Тюлькова Наталья Владимировна.