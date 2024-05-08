С начала года еще 1200 тюменцев стали донорами крови

Posted 8 мая, 12:08
Published 8 мая, 12:08
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Updated Сегодня, 00:53
Станция переливания крови продолжает тесное сотрудничество с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Тюменским региональным отделением «Российский Красный Крест». Совместно проведено более 4 донорских акций с начала 2024 года. За 4 месяца 2024 года в рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга, функции которого исполняет Областная станция переливания крови, обратились 243 жителя Тюменской области.
«Мы рады быть связующим звеном между донором и пациентом, между теми, кто хочет и готов помочь сохранить жизнь и здоровье другого человека частицей своей крови, и теми, кто нуждается в переливании крови. Мы оказываем донорам крови профессиональное медицинское содействие в их благородном поступке — донации крови, бережно храня здоровье донора и прилагая максимум усилий для заготовки компонентов донорской крови безопасных для пациента», — заместитель главного врача Тюлькова Наталья Владимировна.
Продолжается работа по представлению граждан, сдавших более 40 кроводач, к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России». С начала года более 170 доноров крови и ее компонентов представлены к награде