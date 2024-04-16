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Posted 16 апреля, 14:12

Published 16 апреля, 14:12

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Тюменцам объяснили, почему попасть к профильному врачу можно только через терапевта

Тюменцам объяснили, почему попасть к профильному врачу можно только через терапевта

16 апреля 2024, 14:12
Фото: 1MI
В поликлиниках Тюменской области записаться на прием к профильному специалисту можно по направлению от терапевта. Почему организован такой порядок, жителям региона рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Когда пациент приходит на прием по направлению, у профильного врача сокращается число необоснованных консультаций и увеличивается время для работы с теми, кому действительно нужна его помощь.

«Получение направления у терапевта — многопрофильного специалиста, позволяет избегать самостоятельной постановки диагноза. Часто один и тот же симптом возможен при разных заболеваниях, например, кашель может быть при ОРВИ или при болезнях ЖКТ — терапевт разберется и направит вас к нужному врачу узкого профиля. Поэтому важно сначала записаться на прием к участковому-терапевту. Это поможет вам быстрее получить медицинскую помощь и снизит нагрузку на профильных врачей», — отметили в ведомстве.

Запись к участковому-терапевту доступна в течение 24 часов, а записаться можно онлайн с помощью портала «Госуслуг».

Информация об оформленной записи будет храниться в личном кабинете и на главной странице мобильного приложении «Телемед-72».

Отметим, одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее «Наш город» подробно рассказал, как записать ребенка на прием к педиатру через «Госуслуги».

Инструкция: как тюменцам записать ребенка на прием к врачу через Госуслуги
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