Жители Омутинского района могут сдать анализ крови на дому

Posted 3 сентября, 11:51
Published 3 сентября, 11:51
Modified Сегодня, 02:42
Updated Сегодня, 02:42
Услуга особенна важна для пациентов с ограниченной мобильностью, пожилых людей и тех, кто находится в труднодоступных местах.
С начала года специалисты мобильной бригады медико-социальной помощи Омутинской ЦРБ, филиала областной больницы №11, осуществили 347 выездов для забора крови на дому у маломобильных граждан, а также паллиативных больных. Фельдшеры ФАПов омутинского филиала (фельдшерско-акушерский пункт) посетили более 150 пациентов на дому для забора крови, а также для сбора мокроты и проведения ЭКГ.
Специалисты районной больницы, проводящие забор крови на дому, обладают высокой квалификацией и опытом, что гарантирует точность и надежность результатов анализов. Собранные образцы отправляются в лабораторию для дальнейшего анализа.
«Это особенно важно для маломобильных граждан, которые испытывают трудности с посещением больницы из-за состояния здоровья или проблем с передвижением. Кроме того, паллиативным больным, которым нужна повышенная медицинская поддержка и забота, забор крови на дому обеспечивает комфорт и достойное обслуживание», — отметил главный врач областной больницы Алексей Белов.