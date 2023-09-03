nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 сентября, 11:51

Published 3 сентября, 11:51

Modified Сегодня, 02:42

Updated Сегодня, 02:42

Жители Омутинского района могут сдать анализ крови на дому

Жители Омутинского района могут сдать анализ крови на дому

3 сентября 2023, 11:51
Фото: 1MI
Жители сел Омутинского района получили возможность сдавать необходимые анализы, не приезжая в районную больницу. Медработник сделает все необходимые заборы для лабораторного исследования прямо на дому пациента, сообщает пресс-служба депздрава Тюменской области.

Услуга особенна важна для пациентов с ограниченной мобильностью, пожилых людей и тех, кто находится в труднодоступных местах.

С начала года специалисты мобильной бригады медико-социальной помощи Омутинской ЦРБ, филиала областной больницы №11, осуществили 347 выездов для забора крови на дому у маломобильных граждан, а также паллиативных больных. Фельдшеры ФАПов омутинского филиала (фельдшерско-акушерский пункт) посетили более 150 пациентов на дому для забора крови, а также для сбора мокроты и проведения ЭКГ.

Специалисты районной больницы, проводящие забор крови на дому, обладают высокой квалификацией и опытом, что гарантирует точность и надежность результатов анализов. Собранные образцы отправляются в лабораторию для дальнейшего анализа.

«Это особенно важно для маломобильных граждан, которые испытывают трудности с посещением больницы из-за состояния здоровья или проблем с передвижением. Кроме того, паллиативным больным, которым нужна повышенная медицинская поддержка и забота, забор крови на дому обеспечивает комфорт и достойное обслуживание», — отметил главный врач областной больницы Алексей Белов.

Подпишитесь
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Вчера, 09:11
Ремонт иномарок, фуршеты и пиар: куда Тюменская облдума тратит народные деньги
30 сентября, 06:02
Что известно про взрыв в доме напротив Тобольского кремля. Хроника происшествия
1 октября, 19:44
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Вчера, 10:14
Штрафы для уклонистов, ужесточение требований к выдаче ипотеки: нововведения октября
30 сентября, 02:07
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
29 сентября, 03:12