Жители Омутинского района могут сдать анализ крови на дому

С начала года специалисты мобильной бригады медико-социальной помощи Омутинской ЦРБ, филиала областной больницы №11, осуществили 347 выездов для забора крови на дому у маломобильных граждан, а также паллиативных больных. Фельдшеры ФАПов омутинского филиала (фельдшерско-акушерский пункт) посетили более 150 пациентов на дому для забора крови, а также для сбора мокроты и проведения ЭКГ.