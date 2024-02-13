По качеству услуг в СПИД-центрах Тюменская область находится в тройке лидеров

Posted 13 февраля, 05:12
Published 13 февраля, 05:12
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Опрос, посвященный качеству услуг в российских Центрах СПИД, проводился на всероссийском портале Life4me+. По его итогам, Тюменская область впервые оказалась в рейтинге сразу на двух лидирующих позициях. Второе место у Ишима и третье у Тюмени.
«Тюменский Центр СПИД оказывает комплексную помощь людям, живущим с ВИЧ, включая медицинское обслуживание, социальную поддержку и психологическую помощь. Важным аспектом работы нашего центра является доступность и качество услуг», — отметила главврач медучреждения Евгения Семенюк.
Стоит отметить, борьба с социально значимыми заболеваниями является одной из главных задач нацпроекта «Здравоохранение», и успешная работа специалистов Тюменского центра профилактики и борьбы со СПИДом способствует её выполнению на территории региона.
Также напомним, чтобы снизить уровень заболеваемости, специалисты регулярно выезжают на предприятиях региона, где проводят среди сотрудников анонимное экспресс-тестирование. Также повсеместно по области проводятся акции по выявлению на смертельно опасный вирус.