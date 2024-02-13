По качеству услуг в СПИД-центрах Тюменская область находится в тройке лидеров

Опрос, посвященный качеству услуг в российских Центрах СПИД, проводился на всероссийском портале Life4me+. По его итогам, Тюменская область впервые оказалась в рейтинге сразу на двух лидирующих позициях. Второе место у Ишима и третье у Тюмени.