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Posted 13 февраля, 05:12

Published 13 февраля, 05:12

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

По качеству услуг в СПИД-центрах Тюменская область находится в тройке лидеров

По качеству услуг в СПИД-центрах Тюменская область находится в тройке лидеров

13 февраля 2024, 05:12
Фото: 1MI
Сразу два подразделения тюменского Центра СПИД оказались в тройке лучших профильных медучреждений России. Рейтинг составлен по результатам опроса пациентов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Опрос, посвященный качеству услуг в российских Центрах СПИД, проводился на всероссийском портале Life4me+. По его итогам, Тюменская область впервые оказалась в рейтинге сразу на двух лидирующих позициях. Второе место у Ишима и третье у Тюмени.

«Тюменский Центр СПИД оказывает комплексную помощь людям, живущим с ВИЧ, включая медицинское обслуживание, социальную поддержку и психологическую помощь. Важным аспектом работы нашего центра является доступность и качество услуг», — отметила главврач медучреждения Евгения Семенюк.

Стоит отметить, борьба с социально значимыми заболеваниями является одной из главных задач нацпроекта «Здравоохранение», и успешная работа специалистов Тюменского центра профилактики и борьбы со СПИДом способствует её выполнению на территории региона.

Также напомним, чтобы снизить уровень заболеваемости, специалисты регулярно выезжают на предприятиях региона, где проводят среди сотрудников анонимное экспресс-тестирование. Также повсеместно по области проводятся акции по выявлению на смертельно опасный вирус.

На должность главврача тюменского СПИД-центра назначена Евгения Семенюк
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