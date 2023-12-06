Более 554 тыс. тюменцев прошли диспансеризацию с начала 2023 года

Posted 6 декабря, 13:53
Published 6 декабря, 13:53
Modified Сегодня, 21:33
Updated Сегодня, 21:33
За одиннадцать месяцев диспансеризации и профосмотров выявлено впервые более 38 тыс. заболеваний. В их числе:
Активнее всего диспансеризацию проходили жители Викуловского, Упоровского, Абатского, Сорокинского районов и Ишима, а профилактические медосмотры — в Нижнетавдинском, Омутинском, Уватском, Упоровском районов и в Тюмени.
В структуре впервые выявленной заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения — 20,1 тыс. (52,9%), второе место — прочие заболевания — 7,9 тыс. (20,9%), третье место — болезни органов пищеварения — 3,5 тыс. (9,2%).
Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Кроме того, в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.