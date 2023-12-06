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Posted 6 декабря, 13:53

Published 6 декабря, 13:53

Modified Сегодня, 21:33

Updated Сегодня, 21:33

Более 554 тыс. тюменцев прошли диспансеризацию с начала 2023 года

Более 554 тыс. тюменцев прошли диспансеризацию с начала 2023 года

6 декабря 2023, 13:53
Фото: Midjourney
В Тюменской области 554 тыс. 971 человек прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр с января по ноябрь 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

За одиннадцать месяцев диспансеризации и профосмотров выявлено впервые более 38 тыс. заболеваний. В их числе:

  • 16 тыс. — связанных с повышенным кровяным давлением;
  • 1,7 тыс. — ишемическая болезнь сердца;
  • 2,2 тыс. — цереброваскулярные болезни;
  • по 2 тыс. — сахарный диабет и онкозаболевания.

Активнее всего диспансеризацию проходили жители Викуловского, Упоровского, Абатского, Сорокинского районов и Ишима, а профилактические медосмотры — в Нижнетавдинском, Омутинском, Уватском, Упоровском районов и в Тюмени.

В структуре впервые выявленной заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения — 20,1 тыс. (52,9%), второе место — прочие заболевания — 7,9 тыс. (20,9%), третье место — болезни органов пищеварения — 3,5 тыс. (9,2%).

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений в работе правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная собственная программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках этих программ в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Кроме того, в регионе уже несколько лет внедрена система профилактики и раннего выявления социально-значимых заболеваний. Для этого в области регулярно проводятся различные виды скрининговых исследований, профосмотры и диспансеризация взрослых и детей.

Жители Сладковского района пройдут осмотр у тюменских врачей
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