Жители Сладковского района пройдут осмотр у тюменских врачей

Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более. Ранее выездные бригады побывали в Ишимском, Аромашевском, Абатском, Сорокинском и Армизонском районах.