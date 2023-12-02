Жители Сладковского района пройдут осмотр у тюменских врачей

Posted 2 декабря, 05:15
Published 2 декабря, 05:15
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
После обследования каждый человек получит необходимые назначения, рекомендации, в более серьезных случаях — направление в областную больницу.
Пациентов будут принимать врачи: терапевт, кардиолог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, невролог, акушер-гинеколог, уролог, хирург, пульмонолог, ревматолог, онколог-маммолог, онколог-хирург, врач по медицинской реабилитации, нарколог, медицинский психолог. Также в этот раз в Сладковский район приедут детские врачи.
Специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинского профилактики проведут предварительные обследования в «Палатке здоровья».
Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более. Ранее выездные бригады побывали в Ишимском, Аромашевском, Абатском, Сорокинском и Армизонском районах.