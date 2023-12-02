nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 05:15

Published 2 декабря, 05:15

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Жители Сладковского района пройдут осмотр у тюменских врачей

Жители Сладковского района пройдут осмотр у тюменских врачей

2 декабря 2023, 05:15
Фото: 1MI
В Сладковский район направляется десант медиков из Тюмени. Бригада врачей, в которую входят 20 специалистов, с 4 по 15 декабря проведет всесторонний осмотр местных жителей. Особое внимание медики уделят маломобильным сельчанам и пациентам с хроническими заболеваниями, сообщает депздрав региона.
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

После обследования каждый человек получит необходимые назначения, рекомендации, в более серьезных случаях — направление в областную больницу.

Пациентов будут принимать врачи: терапевт, кардиолог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, невролог, акушер-гинеколог, уролог, хирург, пульмонолог, ревматолог, онколог-маммолог, онколог-хирург, врач по медицинской реабилитации, нарколог, медицинский психолог. Также в этот раз в Сладковский район приедут детские врачи.

Специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинского профилактики проведут предварительные обследования в «Палатке здоровья».

Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более. Ранее выездные бригады побывали в Ишимском, Аромашевском, Абатском, Сорокинском и Армизонском районах.

Земский фельдшер: в райбольнице Тюменской области работают семь новых сотрудников
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Сегодня, 07:17
«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году
Сегодня, 09:14
Детские новогодние ёлки 2023-2024 в Тюмени: где, когда и за сколько
Сегодня, 10:37
Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?
Сегодня, 01:00
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Сегодня, 04:38
В Тюмени назвали самые скандальные профессии года
Сегодня, 08:14