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Posted 11 марта, 13:23

Published 11 марта, 13:23

Modified Сегодня, 00:45

Updated Сегодня, 00:45

Тюменцы могут запустить свой бизнес при поддержке регионального правительства

Тюменцы могут запустить свой бизнес при поддержке регионального правительства

11 марта 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney
Жители региона могут открыть свое дела при поддержке правительства Тюменской области. По поручению губернатора Александра Моора для начинающих предпринимателей разработаны 50 бизнес-моделей, сообщает Инвестагенттво Тюменской области.

Бизнес-модель включает:

  • описание продукта или услуги;
  • варианты рынка сбыта;
  • концепцию маркетинга/продаж;
  • рекламу и продвижение;
  • план производства;
  • финансовый план;
  • факторы риска;
  • перечень поставщиков;
  • экспертные советы.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов: «Бизнес-модели разработаны с учетом мнения предпринимателей. Команда центра „Мой бизнес“ сформировала модели таким образом, что они могут быть реализованы в любом муниципалитете региона».

🖥 Ознакомиться с бизнес-моделями можно на сайте. Здесь же есть форма, которую нужно заполнить, чтобы сотрудник центра «Мой бизнес» связался с вами для уточнения деталей.

В 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

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