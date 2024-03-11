Тюменцы могут запустить свой бизнес при поддержке регионального правительства

Posted 11 марта, 13:23
Published 11 марта, 13:23
Modified Сегодня, 00:45
Updated Сегодня, 00:45
Бизнес-модель включает:
Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов: «Бизнес-модели разработаны с учетом мнения предпринимателей. Команда центра „Мой бизнес“ сформировала модели таким образом, что они могут быть реализованы в любом муниципалитете региона».
🖥 Ознакомиться с бизнес-моделями можно на сайте. Здесь же есть форма, которую нужно заполнить, чтобы сотрудник центра «Мой бизнес» связался с вами для уточнения деталей.
В 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.