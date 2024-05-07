На Солнце зафиксировали крупнейшую вспышку за десятилетие

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
В настоящее время можно увидеть полярные сияния почти в любую безоблачную ночь, причем не только в привычных северных широтах. Причиной этого является высокая активность звезды.
В течение нескольких дней частые вспышки наблюдают по большей части в северном полушарии Солнца. По этой причине 6 мая после заката в Ленинградской области и Подмосковье можно было увидеть красное сияние. Но из-за наступления сезона белых ночей уже скоро за полярным сиянием наблюдать не получится, информирует newkhakasiya.online.
Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии сообщают, что Землю окутала космическая плазма. Теоретически это может сказаться на работе орбитальной техники, однако аппараты снабжены спецзащитой. В большей степени на магнитные бури, которые развиваются при повышении активности Солнца, реагируют метеочувствительные люди.
По словам экспертов, буря возникает не сразу после взрыва, так как плазме еще нужно достичь Земли. При этом не каждую вспышку сопровождает сильный выброс.
Серьезные изменения солнечной активности ученые фиксируют с периодичностью одиннадцать с половиной лет. В текущем и следующем году активность звезды достигнет пика, но он не станет максимальным. Более мощные взрывы и вспышки отмечались в годы других пиков солнечной активности.