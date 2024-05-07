На Солнце зафиксировали крупнейшую вспышку за десятилетие

В течение нескольких дней частые вспышки наблюдают по большей части в северном полушарии Солнца. По этой причине 6 мая после заката в Ленинградской области и Подмосковье можно было увидеть красное сияние. Но из-за наступления сезона белых ночей уже скоро за полярным сиянием наблюдать не получится, информирует newkhakasiya.online.