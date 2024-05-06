Знаменитости, которые выглядят без макияжа совсем иначе. ФОТО

Пэрис Хилтон — одна из самых знаменитых светских львиц в мире. Популярности ей добавляет не только эпатажное поведение, но и ее красота. Она прекрасно выглядит и без макияжа, и с ним. Она одержима заботой о своей коже, поэтому даже выпустила свою косметику.