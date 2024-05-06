Знаменитости, которые выглядят без макияжа совсем иначе. ФОТО

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Издание NEWIA сделало подборку знаменитостей, которых мы не привыкли видеть без мейк-апа
Одна из любимых актрис Голливуда Наоми Уоттс прославилась в 2001 году, когда на роль в своем психологическом триллере «Малхолланд Драйв» ее пригласил Дэвид Линч.
С тех пор она снялась во многих бестселлерах. Она по ролям в таких картинах, как «21 грамм», «Кольцо» и «Кинг-Конг».
Шарлиз Терон — одна из самых красивых актрис. Несмотря на то, что ей далеко за 40, она выглядит прекрасно как с макияжем, так и без него.
Королеве американской поп-музыки Мадонне давно за 60. Она по сей день остается символом женственности, несмотря на то, что по возрасту годится кому-то в бабушки.
Эпатажная певица Майли Сайрус никогда не стесняется своей внешности и появляется на публике в самых разных образах. Она выглядит без макияжа так же эффектно, как и без него. Ведет здоровый образ жизни и помимо творчества занимается благотворительной деятельностью.
Певица и актриса Дженнифер Лопес остается прекрасной даже после 50 лет. Она следит за своим здоровьем, занимается спортом, спит по 8 часов в сутки и ухаживает за своей кожей.
Конечно, состояние в 400 миллионов долларов также помогает оставаться в форме.
Супермодель Кейт Аптон и без макияжа выглядит прекрасна. Натуральная фотография селебрити вызвала бурную положительную реакцию в Сети.
Девушка привыкла привлекать к себе внимание как и на съемках, так и в реальной жизни.
Ким Кардашьян остается одной из самых известных женщин в мире: она активно ведет социальные сети, выставляет свою жизнь напоказ в реалити-шоу, а также выпускает свою косметику и одежду, что делает ее трендмейкером.
Пэрис Хилтон — одна из самых знаменитых светских львиц в мире. Популярности ей добавляет не только эпатажное поведение, но и ее красота. Она прекрасно выглядит и без макияжа, и с ним. Она одержима заботой о своей коже, поэтому даже выпустила свою косметику.
Меган Маркл — одна из главных ньюсмейкеров в мире. Бурные обсуждения вокруг нее не угасают с того момента, как она вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. Конечно, она всегда готова сфотографироваться, так как выглядит сногсшибательно.