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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Пять недорогих лайфхаков для автомобилистов

Пять недорогих лайфхаков для автомобилистов

3 мая 2024, 11:05
Возможностей экономного решения проблем с автомобилем — множество, нужно лишь немного сообразительности. Автолюбители поделились несколькими уловками с владельцами машин, желающими сэкономить.

Как убрать «затуманенность» фар

Для удаления загрязнений с фар можно использовать зубную пасту, которую нужно нанести на пластиковую поверхность фары и смыть водой. Также стоит обработать фары автомобильным воском или полиролем для мебели, чтобы сохранить их чистоту и блеск на долгое время, передает newkhakasiya.online.

Ботинок вместо пластикового подстаканника

Подстаканник можно заменить обычным ботинком. В него удобно ставить стакан и закреплять его шнурками. Такая конструкция предотвратит возможное расплескивание напитка. Этот вариант особенно удобен во время дальних поездок.

Как прикрепить ключ к тугому кольцу

Для легкого прикрепления ключа к новому кольцу можно воспользоваться антистеплером. Этот метод позволит легко раскрыть кольцо и избежать травмирования пальцев.

Как сохранить еду горячей

Подогреватель сидений может быть использован не только для обогрева сидений, но и для разогрева пищи или сохранения ее теплоты.

Как замаскировать царапины

Для временной маскировки царапин и дефектов краски можно использовать лак для ногтей, однако следует помнить, что такие «заплатки» все равно будут заметны на близком расстоянии.

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