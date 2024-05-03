Пять недорогих лайфхаков для автомобилистов

Для удаления загрязнений с фар можно использовать зубную пасту, которую нужно нанести на пластиковую поверхность фары и смыть водой. Также стоит обработать фары автомобильным воском или полиролем для мебели, чтобы сохранить их чистоту и блеск на долгое время, передает newkhakasiya.online.