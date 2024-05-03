Пять недорогих лайфхаков для автомобилистов

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Для удаления загрязнений с фар можно использовать зубную пасту, которую нужно нанести на пластиковую поверхность фары и смыть водой. Также стоит обработать фары автомобильным воском или полиролем для мебели, чтобы сохранить их чистоту и блеск на долгое время, передает newkhakasiya.online.
Подстаканник можно заменить обычным ботинком. В него удобно ставить стакан и закреплять его шнурками. Такая конструкция предотвратит возможное расплескивание напитка. Этот вариант особенно удобен во время дальних поездок.
Для легкого прикрепления ключа к новому кольцу можно воспользоваться антистеплером. Этот метод позволит легко раскрыть кольцо и избежать травмирования пальцев.
Подогреватель сидений может быть использован не только для обогрева сидений, но и для разогрева пищи или сохранения ее теплоты.
Для временной маскировки царапин и дефектов краски можно использовать лак для ногтей, однако следует помнить, что такие «заплатки» все равно будут заметны на близком расстоянии.