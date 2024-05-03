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В поселке под Тюмень построят поликлинику за 300 миллионов рублей

Поликлинику в селе под Тюменью построит компания-штрафник

3 мая 2024, 05:15
Фото: 1MI

В поселке под Тюмень построят поликлинику за 300 миллионов рублей

Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется строительством филиала поликлиники ГАУЗ ТО «Областная больница № 19» в поселке Богандинский.

Контракт стоимостью 296 миллионов рублей был заключен новосибирским ООО «Успех». Компания стала единственным участников закупки. Данные об этом указаны на портале Госзакупки.

Согласно данным СБИС, ООО «Успех» работает с 2013 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. По итогам 2023 года компания потеряла 32% выручки — этот показатель снизился до 216 миллионов рублей. При этом чистая прибыль увеличилась на 37% — до 20,6 миллиона.

Предприятие является активным участников системы Госзакупок — принимала участие в 43 торгах из них выиграла 15. Основным заказчиком является ГКУ ДКСИИ ЯНАО. В судах организация проиграла 27% в качестве ответчика. К ООО «Успех» было подано два иска от фонда капитального ремонта Тюменской области. Причина — ненадлежащее исполнение условий контрактов.

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Согласно документации, размещенной на портале Госзакупки, поликлиника в Богандинском должна быть построена в срок до 11 ноября 2025 года. Работы по строительству выполнят на площади 3,1 тысяч квадратных метров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени закроют для капитального ремонта Дворец спорта по улице Розы Люксембург. На реконструкцию здания потратят порядка 660 миллионов рублей.

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