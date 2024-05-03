Поликлинику в селе под Тюменью построит компания-штрафник

Согласно данным СБИС, ООО «Успех» работает с 2013 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. По итогам 2023 года компания потеряла 32% выручки — этот показатель снизился до 216 миллионов рублей. При этом чистая прибыль увеличилась на 37% — до 20,6 миллиона.