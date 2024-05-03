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Движение большегрузов ограничили на подъезде к Тюмени из-за паводка

Для грузовиков ввели новый запрет на подъезде к Тюмени из-за паводка

3 мая 2024, 04:26
Фото: 1MI

Движение большегрузов ограничили на подъезде к Тюмени из-за паводка

Запрет на проезд по участку автодороги «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени действует с км 0 — км 86 с сегодняшнего дня. Движение будет ограничено с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00.

Данная мера принята в связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением участков Курганской области.

«Время введения и окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили в ГИБДД.

Также ограничения для движения грузовых транспортных средств действуют в Абатском районе на участке федеральной трассы Тюмень — Омск. Вязи с проведением противопаводковых мероприятий в районе Абатска введено реверсивное движение, скорость движение снижена до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе села Викулово увеличился на 22 сантиметра — до отметки 11,51 метра, что превышает абсолютный максимум 2017 года более чем на полметра. Высота защитной дамбы составляет 12,5 метра, дополнительно она увеличена насыпью еще на 60 сантиметров.

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