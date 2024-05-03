Для грузовиков ввели новый запрет на подъезде к Тюмени из-за паводка

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе села Викулово увеличился на 22 сантиметра — до отметки 11,51 метра, что превышает абсолютный максимум 2017 года более чем на полметра. Высота защитной дамбы составляет 12,5 метра, дополнительно она увеличена насыпью еще на 60 сантиметров.