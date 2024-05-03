Для грузовиков ввели новый запрет на подъезде к Тюмени из-за паводка

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Данная мера принята в связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением участков Курганской области.
«Время введения и окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили в ГИБДД.
Также ограничения для движения грузовых транспортных средств действуют в Абатском районе на участке федеральной трассы Тюмень — Омск. Вязи с проведением противопаводковых мероприятий в районе Абатска введено реверсивное движение, скорость движение снижена до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Ишиме в районе села Викулово увеличился на 22 сантиметра — до отметки 11,51 метра, что превышает абсолютный максимум 2017 года более чем на полметра. Высота защитной дамбы составляет 12,5 метра, дополнительно она увеличена насыпью еще на 60 сантиметров.