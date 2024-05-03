Итоги дня: снег в мае, массовая скупка самогона и пожар в школе Тюмени

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Более 6,5 тысячи человек эвакуировали в Тюменской области из зоны паводка. Подтопленными остаются 40 населенных пунктов на юге региона. Под воду ушли 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 тысячи 169 приусадебных участков, 30 участков автомобильных работ. Из опасных зон продолжается эвакуация населения в Абатском, Викуловском и Упоровском районах.
В Викулово складывается самая напряженная ситуация. Сегодня там работал Александр Моор.
Тюменцев погодными условиями не удивить, но снег в мае все же ошарашил горожан. Видео и фото снега они поделились в социальных сетях.
Сейчас в Тюмени 0 градусов, снег продолжает идти. На трассе ухудшилась видимость, а на дорогах областной столицы образовались пробки.
Тюменские полицейские собираются провести ряд рейдов после драки, которая произошла в микрорайоне Тарманы. Там, по словам очевидцев, мигранты жестоко избили двух мужчин.
Напомним, что о резонансной драке в Тарманах стало известно вчера. В ней трое мужчин пинали лежащих на асфальте людей.
На территории региона, по словам инсайдера, усилят контроль над приезжими, проведут рейды по иностранцам. Проверка в том числе поможет выявить нелегалов, пишет ura.ru со ссылкой на слова анонимного собеседника.
В Тюмени всех учащихся эвакуировали из школы №63. Там произошло возгорание электрического щитка, рассказали «Нашему городу» очевидцы.
В социальных сетях появились кадры эвакуации. Все учащиеся стоят у здания школы на улице. В коридоре здания видна копоть от возгорания.
В МЧС рассказали, что случилось замыкание проволоки, но до возгорания не дошло. Никто не пострадал.
Жители Тюмени закупаются любым алкоголем домашнего производства — крепкими напитками и настойками. Их не пугают даже цены, которые самогонщики завышают из-за повышенного спроса.
Все дело из-за запрета продажи алкоголя в майские праздники. Многие частники на этом фоне даже подняли цены на спиртное домашнего производства.