Итоги дня: снег в мае, массовая скупка самогона и пожар в школе Тюмени

Более 6,5 тысячи человек эвакуировали в Тюменской области из зоны паводка. Подтопленными остаются 40 населенных пунктов на юге региона. Под воду ушли 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 тысячи 169 приусадебных участков, 30 участков автомобильных работ. Из опасных зон продолжается эвакуация населения в Абатском, Викуловском и Упоровском районах.