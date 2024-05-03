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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Итоги дня: снег в мае, массовая скупка самогона и пожар в школе Тюмени

Итоги дня: снег в мае, массовая скупка самогона и пожар в школе Тюмени

3 мая 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney
Дайджест событий за 3 мая в Тюменской области
Сюжет
Итоги

Вода не отступает

Более 6,5 тысячи человек эвакуировали в Тюменской области из зоны паводка. Подтопленными остаются 40 населенных пунктов на юге региона. Под воду ушли 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 тысячи 169 приусадебных участков, 30 участков автомобильных работ. Из опасных зон продолжается эвакуация населения в Абатском, Викуловском и Упоровском районах.

В Викулово складывается самая напряженная ситуация. Сегодня там работал Александр Моор.

В затопленном Викулово увеличили количество лодок и поменяли расписание автобусов
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Снег в мае?

Тюменцев погодными условиями не удивить, но снег в мае все же ошарашил горожан. Видео и фото снега они поделились в социальных сетях.

Сейчас в Тюмени 0 градусов, снег продолжает идти. На трассе ухудшилась видимость, а на дорогах областной столицы образовались пробки.

Тюмень неожиданно замело снегом
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Усилен контроль за мигрантами

Тюменские полицейские собираются провести ряд рейдов после драки, которая произошла в микрорайоне Тарманы. Там, по словам очевидцев, мигранты жестоко избили двух мужчин.

Напомним, что о резонансной драке в Тарманах стало известно вчера. В ней трое мужчин пинали лежащих на асфальте людей.

На территории региона, по словам инсайдера, усилят контроль над приезжими, проведут рейды по иностранцам. Проверка в том числе поможет выявить нелегалов, пишет ura.ru со ссылкой на слова анонимного собеседника.

Тюменская полиция усилит контроль за мигрантами
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Пожар в школе

В Тюмени всех учащихся эвакуировали из школы №63. Там произошло возгорание электрического щитка, рассказали «Нашему городу» очевидцы.

В социальных сетях появились кадры эвакуации. Все учащиеся стоят у здания школы на улице. В коридоре здания видна копоть от возгорания.

В МЧС рассказали, что случилось замыкание проволоки, но до возгорания не дошло. Никто не пострадал.

В школе №63 в Тюмени эвакуировали детей из-за сильного задымления
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Возросшая популярность самогона

Жители Тюмени закупаются любым алкоголем домашнего производства — крепкими напитками и настойками. Их не пугают даже цены, которые самогонщики завышают из-за повышенного спроса.

Все дело из-за запрета продажи алкоголя в майские праздники. Многие частники на этом фоне даже подняли цены на спиртное домашнего производства.

Из-за запрета властей тюменцы массово скупают самогон
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#Нигина Азамова#Общество#Школа#Мигранты#Пожар#Итоги
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