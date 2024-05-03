Тюмень неожиданно замело снегом

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
При этом снег продолжает идти. Температура воздуха составляет 0 градусов.
Из-за внезапных осадков город сковали пробки, ухудшилась видимость. На трассах обострилась аварийная обстановка. Водители, переобувшие автомобили в летнюю резину, пытаются справиться со скользкостью дорог.
Завтра в Тюмени ожидается дождь, потеплеет до +7 градусов, сообщают синоптики.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени водители встали в 9-балльных пробках.