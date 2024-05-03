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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Тюмень неожиданно замело снегом

Тюмень неожиданно замело снегом

3 мая 2024, 14:49
Фото: 1MI
В Тюмени сегодня неожиданно для всех выпал снег. Горожане удивлены, что снегом замело улицы — асфальт и даже автомобильные дороги.
Сюжет
Снег

При этом снег продолжает идти. Температура воздуха составляет 0 градусов.

Из-за внезапных осадков город сковали пробки, ухудшилась видимость. На трассах обострилась аварийная обстановка. Водители, переобувшие автомобили в летнюю резину, пытаются справиться со скользкостью дорог.

Завтра в Тюмени ожидается дождь, потеплеет до +7 градусов, сообщают синоптики.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени водители встали в 9-балльных пробках.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Снег
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