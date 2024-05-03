Тюменская полиция усилит контроль за мигрантами

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
На территории региона, по словам инсайдера, усилят контроль над приезжими, проведут рейды по иностранцам. Проверка в том числе поможет выявить нелегалов, пишет ura.ru со ссылкой на слова анонимного собеседника.
Официально в УМВД предстоящие проверки никак не прокомментировали.
Напомним, что о резонансной драке в Тарманах стало известно вчера. В ней трое мужчин пинали лежащих на асфальте людей. Видеозапись драки попала в социальные сети. Очевидцы рассказали, что жестокое избиение мужчин, которые находились практически без сознания, продолжалось очень долго.
Силовики установили личности участников драки, они задержаны:
«Сотрудниками уголовного розыска все трое фигурантов установлены. Материалы доследственной проверки были переданы в органы следственного комитета для дачи правовой оценки», — рассказали в ведомстве.
Против мигрантов в Тюмени настроены и жители местных ЖК. По их словам, гости из ближнего зарубежья занимают спортивные площадки, не пускают туда детей, громко слушают музыку, ругаются матом. Ситуацией заинтересовался прокурор региона Владислав Московских. Он попросил провести проверку и принять меры.
Еще в феврале всю страну потрясла группировка мигрантов-подростков, которые нападали на своих сверстников и снимали их избиение на камеру. Видеозаписи они выкладывали в социальные сети, чем вызвали бурную реакцию общественности. В данный момент они находятся в СИЗО, ведется следствие.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области собака погрызла ребенка.