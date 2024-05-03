Тюменская полиция усилит контроль за мигрантами

Еще в феврале всю страну потрясла группировка мигрантов-подростков, которые нападали на своих сверстников и снимали их избиение на камеру. Видеозаписи они выкладывали в социальные сети, чем вызвали бурную реакцию общественности. В данный момент они находятся в СИЗО, ведется следствие.