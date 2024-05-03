В затопленном Викулово увеличили количество лодок и поменяли расписание автобусов

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как рассказал глава региона в своем телеграм-канале, самый востребованный транспорт в Викулово сейчас — это моторные лодки. Они соединяют отрезанные паводком населенные пункты с большой землей. Пока на территории действует 5 переправ.
Жители попросили увеличить количество лодок, а также поменять расписание автобусов. Проблема была решена на месте, сообщил губернатор.
Ранее «Наш город» писал, сколько выплатят тюменцам, пострадавшим от паводка.