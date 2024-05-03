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Updated Сегодня, 14:16

В затопленном Викулово увеличили количество лодок и поменяли расписание автобусов

В затопленном Викулово увеличили количество лодок и поменяли расписание автобусов

3 мая 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор работал в Викуловском районе. Там фиксируется рекордный подъем реки Ишим.

Как рассказал глава региона в своем телеграм-канале, самый востребованный транспорт в Викулово сейчас — это моторные лодки. Они соединяют отрезанные паводком населенные пункты с большой землей. Пока на территории действует 5 переправ.

Жители попросили увеличить количество лодок, а также поменять расписание автобусов. Проблема была решена на месте, сообщил губернатор.

Ранее «Наш город» писал, сколько выплатят тюменцам, пострадавшим от паводка.

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