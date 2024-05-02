В начале 2024 года доходность краткосрочных вкладов продолжает расти

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Согласно данным Банка России, в феврале приток денежных средств в банки достиг рекордного для этого месяца показателя в 1,1 триллиона рублей.
Эксперты объясняют рост потребления опережающей динамикой реальных зарплат и увеличением размера социальных выплат, при этом граждане продолжают открывать краткосрочные вклады в банках. Благодаря жёсткой политике Центробанка доходность вкладов увеличилась на 0, 7 п. п. Сейчас физлица держат на своих вкладах в общей сложности 46,1 триллиона рублей. Эксперты также указывают, что вклады в данный момент остаются самым востребованным вариантом вложения средств для большинства россиян, а высокий уровень ставок обеспечивает им особую привлекательность. В ЦБ возможного снижения ставок ждут не ранее второго полугодия 2024 года, пишет gorod55.ru.
Стоит отметить, что динамика ключевой ставки практически не затрагивает валютные вклады. В данный момент наибольшую динамику показывают вклады в юанях. Так, например, годовой вклад вырос до 3,42%. Ставки по таким депозитам продолжают расти, хотя этот рост происходит более плавными темпами, чем во второй половине 2023 года. В отличие от рублевых депозитов, заметнее всего увеличились ставки по долгосрочным вкладам, которые и так уже оказались выше, чем ставки по вкладам краткосрочным.
Также в некоторых банках клиентам предлагают оформить депозиты в дирхамах, однако средняя доходность по ним почти не изменилась.
Отдельно аналитики компании «Финам» зафиксировали темпы охлаждения рынка кредитования физлиц, которые при этом не соответствуют масштабу ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика ипотеки вписывается в рамки прогноза ЦБ, и за счет этого можно говорить об общем охлаждении рынка, но потребительское кредитование продолжает рост, а автокредитование бьет рекорды.
Потребительское кредитование в феврале сохранило уровень января: его ежемесячный прирост составил 0,9%.
Индекс ставок по кредитам в I квартале 2024 года стал больше на 2,27% и достиг 28,4% годовых. Разница с текущим уровнем ключевой ставки достигла 12,4 процентного пункта — при этом максимальное зафиксированное отклонение индекса в 2022 году составило около 13 процентных пунктов. Таким образом, влияние ужесточения ДКП на кредитные продукты все еще продолжается. Пока потребительский настрой не станет консервативнее, а Банк России не объявит о смягчении ДКП, снижения ставок по кредитам не произойдет.