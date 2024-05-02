В начале 2024 года доходность краткосрочных вкладов продолжает расти

Стоит отметить, что динамика ключевой ставки практически не затрагивает валютные вклады. В данный момент наибольшую динамику показывают вклады в юанях. Так, например, годовой вклад вырос до 3,42%. Ставки по таким депозитам продолжают расти, хотя этот рост происходит более плавными темпами, чем во второй половине 2023 года. В отличие от рублевых депозитов, заметнее всего увеличились ставки по долгосрочным вкладам, которые и так уже оказались выше, чем ставки по вкладам краткосрочным.