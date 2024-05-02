Цены на шашлык в Тюмени подскочили на 10-25%

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Шашлык в Тюмени подорожал на 10-25%. Как рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова РБК Тюмень, на то есть несколько причин: разрыв хозяйственных отношений между поставщиками мяса, рост курса доллара и евро, проблемы с кормами, сокращение хозяйств по выращиванию мяса и повышение стоимости рабочей силы.
Аналитики сервиса "Едадил" отметили, что в 2024 году готовый шашлык из свинины в Тюмени стоит в среднем 835 рублей за 2 килограмма, а из курицы - 511 рублей за упаковку аналогичного веса. Заметнее всего подорожал шашлык из курицы - на 25%, свинины - на 15%, говядины - на 10% и красной рыбы - на 7%.
Рост цен также коснулся и овощей, которые часто покупают к шашлыку. Так, помидоры подорожали на 25%, свежие грибы - на 11.7%, зелень - на 12.5%. Эксперты отметили, что приготовление шашлыка в этом году будет дешевле покупки готового.
Самостоятельное приготовление шашлыка из курицы обойдется в среднем в 235 рублей за килограмм, из свинины - в 350 рублей, из говядины - в 720 рублей. Чаще всего маринад делается на основе лука и уксуса. Килограмм лука на данный момент стоит около 40 рублей, 500 миллилитров уксуса - 150 рублей.
Ранее "Наш город" сообщал, что с начала мая в магазинах Тюмени бюджетные вина подорожали на 20%. Это связано с повышением акциза на данный вид алкогольных напитков.