Цены на шашлык в Тюмени подскочили на 10-25%

Аналитики сервиса "Едадил" отметили, что в 2024 году готовый шашлык из свинины в Тюмени стоит в среднем 835 рублей за 2 килограмма, а из курицы - 511 рублей за упаковку аналогичного веса. Заметнее всего подорожал шашлык из курицы - на 25%, свинины - на 15%, говядины - на 10% и красной рыбы - на 7%.