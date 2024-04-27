Врач рассказала, почему опасно досыпать на выходных

По словам врача общей практики Марии Беляевой, взрослым людям необходимо около 7 часов сна в сутки. Дефицит сна в течение рабочей недели повышает риск проблем с памятью, концентрацией, обменными процессами, а также заболеваний сердечно-сосудистой и гормональной систем.



Беляева рекомендует стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. Нехватку сна можно частично восполнить более длительным сном в выходные, но не более чем на 1-2 часа. Более продолжительный сон в эти дни «собьет» биологические ритмы организма, особенно в зимнее время, когда световой день короткий, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



Эксперт подчеркивает, что гормональная регуляция организма тесно связана с работой нервной системы, и ее нарушение может привести к проблемам с внутренними органами. Поэтому для поддержания здоровья важно спать в темное время суток.