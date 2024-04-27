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В Тюмени выставили на торги помещения рядом с садом Дружбы и лесопарком

В Тюмени выставили на торги помещения рядом с садом Дружбы и лесопарком

27 апреля 2024, 05:45
Фото: АО «ДОМ.РФ»
Реклама. АО «ДОМ.РФ» . erid: LjN8KSpux
В Тюмени выставили на торги помещения в здании, где ранее располагался Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. Объект расположен в центре города, неподалёку от сразу двух крупных зеленых зон — лесопарка «Ватутинская роща» и сада Дружбы.

Заявки на аукцион, который проведет ДОМ.РФ, принимаются до 27 мая. Общая площадь объектов, выставленных на продажу на четвёртом и пятом этажах здания, расположенного на улице Дружбы, дом 126, составляет 733,7 квадратных метров.

Эту недвижимость, как поясняют в ДОМ.РФ, можно будет использовать под коммерческую деятельность (офисы), в том числе, сдавая их в аренду. Среди преимуществ локации — расположенная рядом плотная жилая застройка и другие объекты различного назначения — социально-культурного, образовательного и общественно-делового.

Аукцион намечен на 31 мая. Стартовая цена установлена на отметке 9,9 млн рублей.

В прошлом году, решая задачу возврата в экономический оборот неиспользуемого федерального имущества, ДОМ.РФ продал право на реализацию в Тюмени крупного проекта комплексного развития территории. Победитель аукциона получил это право за 212,13 млн рублей. По проекту в Плехановском микрорайоне города на площади 17,8 гектаров возведут почти 20 тысяч квадратных метров жилья.

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