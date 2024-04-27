В Тюмени выставили на торги помещения рядом с садом Дружбы и лесопарком

Эту недвижимость, как поясняют в ДОМ.РФ, можно будет использовать под коммерческую деятельность (офисы), в том числе, сдавая их в аренду. Среди преимуществ локации — расположенная рядом плотная жилая застройка и другие объекты различного назначения — социально-культурного, образовательного и общественно-делового.