В Тюмени выставили на торги помещения рядом с садом Дружбы и лесопарком

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Заявки на аукцион, который проведет ДОМ.РФ, принимаются до 27 мая. Общая площадь объектов, выставленных на продажу на четвёртом и пятом этажах здания, расположенного на улице Дружбы, дом 126, составляет 733,7 квадратных метров.
Эту недвижимость, как поясняют в ДОМ.РФ, можно будет использовать под коммерческую деятельность (офисы), в том числе, сдавая их в аренду. Среди преимуществ локации — расположенная рядом плотная жилая застройка и другие объекты различного назначения — социально-культурного, образовательного и общественно-делового.
Аукцион намечен на 31 мая. Стартовая цена установлена на отметке 9,9 млн рублей.
В прошлом году, решая задачу возврата в экономический оборот неиспользуемого федерального имущества, ДОМ.РФ продал право на реализацию в Тюмени крупного проекта комплексного развития территории. Победитель аукциона получил это право за 212,13 млн рублей. По проекту в Плехановском микрорайоне города на площади 17,8 гектаров возведут почти 20 тысяч квадратных метров жилья.