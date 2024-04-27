Эксперты заявили о росте зарплат вахтовиков

Кроме того, на фоне дефицита кадров работодатели начали повышать ставки для вахтовиков. Так, зарплата грузчика на складе в Москве может доходить до 7 тыс. рублей за смену, а на Юге России — до 5 тыс. рублей в день, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



Однако вахтовый график работы имеет и свои минусы. Из-за длительных смен, отсутствия выходных и оторванности от семьи у вахтовиков накапливается физическая и моральная усталость. Тем не менее, эксперты отмечают, что есть и плюсы такой работы, в том числе отсутствие необходимости платить за жилье и питание, которые позволяют эффективно копить деньги.