Заводоуковские предприятия посетила Инвесткоманда правительства региона

Posted 26 апреля, 15:54
Published 26 апреля, 15:54
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Чиновники побывали на ведущих заводах региона — «Заводоуковском машиностроительном заводе», «Битекс-Сибири», «Заводоуковском КСМ» и ЛПК «Тобол». Инвесткоманда ознакомилась с производственными мощностями и планами дальнейшего развития предприятий, после чего представители власти встретились с местным бизнес-сообществом.
«Полученная информация сформирует точное понимание ситуации в промышленном секторе городского округа и определить наиболее эффективные меры поддержки для дальнейшего развития местной экономики», — пояснили в департаменте инвестполитики ТО.
Все субъекты МСП Заводоуковска были проинформированы о существующих мерах поддержки в области, льготных займах, кооперации с другими предприятиями и возможностях решения текущих производственных проблем.
напомним, что у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований.