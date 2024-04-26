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Posted 26 апреля, 15:54

Published 26 апреля, 15:54

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Заводоуковские предприятия посетила Инвесткоманда правительства региона

Заводоуковские предприятия посетила Инвесткоманда правительства региона

26 апреля 2024, 15:54
Фото: Изображение Midjourney
Инвесткоманда во главе с директором департамента инвестиционной политики Тюменской области Анатолием Картухиным посетила с рабочим визитом Заводоуковск. Цель поездки — изучить деятельность местных предприятий, их потребности и проблемы.
Фото: Инвестагентство ТО/телеграм

Чиновники побывали на ведущих заводах региона — «Заводоуковском машиностроительном заводе», «Битекс-Сибири», «Заводоуковском КСМ» и ЛПК «Тобол». Инвесткоманда ознакомилась с производственными мощностями и планами дальнейшего развития предприятий, после чего представители власти встретились с местным бизнес-сообществом.

«Полученная информация сформирует точное понимание ситуации в промышленном секторе городского округа и определить наиболее эффективные меры поддержки для дальнейшего развития местной экономики», — пояснили в департаменте инвестполитики ТО.

Все субъекты МСП Заводоуковска были проинформированы о существующих мерах поддержки в области, льготных займах, кооперации с другими предприятиями и возможностях решения текущих производственных проблем.

напомним, что у каждого района и города Тюменской области подготовлен свой инвестиционный профиль. Решение о введении такой практики было принято губернатором региона чуть более года назад. Проект нацелен на повышение компетенций муниципальных служащих и создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных образований.

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