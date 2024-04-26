Смартфоны стали основным товаром Индии для экспорта в Россию

Смартфоны из Индии пользуются большим спросом на российском рынке. В феврале текущего года было поставлено рекордное количество смартфонов на сумму 36 миллионов долларов. Это стало основным товаром для экспорта из Индии в Россию, согласно данным министерства торговли и промышленности Индии.