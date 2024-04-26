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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Смартфоны стали основным товаром Индии для экспорта в Россию

26 апреля 2024, 05:48
Смартфоны из Индии пользуются большим спросом на российском рынке. В феврале текущего года было поставлено рекордное количество смартфонов на сумму 36 миллионов долларов. Это стало основным товаром для экспорта из Индии в Россию, согласно данным министерства торговли и промышленности Индии.

Поставки смартфонов существенно выросли по сравнению с прошлым годом — в годовом выражении они увеличились в 12 раз, а в месячном — на 1,6 раза. В декабре 2023 года Индия продала России гаджеты на сумму 33 миллиона долларов, пишет runews24.ru.

Второе место заняли медикаменты для розничной продажи, объем которых составил 27 миллионов долларов. На третьем месте оказалась облицовочная плитка с объемом продаж в 13 миллионов долларов.

Также в топ-5 наименований для экспорта из Индии в Россию входят креветки с объемом продаж в 10 миллионов долларов и чёрный чай — 9 миллионов долларов.

Кстати, общий товарооборот между Россией и Индией за январь–февраль составил рекордные 11,2 миллиарда долларов или 5,6% от общего объема торговли. Это самый большой показатель за первые два месяца года.

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