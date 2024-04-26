«Норникель» объявлен победителем в премии «Лидеры ответственного бизнеса»

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Среди 44 компаний, подавших заявки на участие, 14 стали финалистами. Их оценивали по экономическим, экологическим и социальным показателям, а также вкладу в общественно значимые проекты. Помимо «Норникеля», премию в различных номинациях получили такие компании, как «ФосАгро», «Северсталь», РУСАЛ, «Газпром», РЖД и другие, пишет prmira.ru.
Лариса Зелькова, старший вице-президент «Норникеля», подчеркнула усилия компании в области социального развития. Проект «Серная программа» в Норильске и реновация города являются яркими примерами такой работы. Она выразила надежду на то, что социальные проекты «Норникеля» повлияют на стандарты социальной ответственности бизнеса по всей России.
Жюри высоко оценило три программы компании. Программа развития Норильска до 2035 года участвовала в номинации «За вклад в устойчивое развитие территории». Стратегия по экологии и климату на 2021–2030 годы претендовала на победу в номинации «За решение стратегических задач в экологической и климатической сферах». Программа «Настоящее для будущего: развитие инженерного потенциала» участвовала в номинации «За развитие человеческого потенциала».
Президент РФ в своей речи на мероприятии напомнил о том, что гарантировать развитие на годы вперед может только бизнес, который заботится о своих сотрудниках. Также он поздравил победителей и выразил уверенность в том, что наработанный ими положительный опыт станет примером и ориентиром для всего отечественного бизнеса.