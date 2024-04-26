«Норникель» объявлен победителем в премии «Лидеры ответственного бизнеса»

Президент РФ в своей речи на мероприятии напомнил о том, что гарантировать развитие на годы вперед может только бизнес, который заботится о своих сотрудниках. Также он поздравил победителей и выразил уверенность в том, что наработанный ими положительный опыт станет примером и ориентиром для всего отечественного бизнеса.