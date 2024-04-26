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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

Под Тюменью задержали пьяную автоледи без прав

Муж спит? Сьезжу сама! Под Тюменью задержали пьяную автоледи без прав

26 апреля 2024, 07:26
Фото: 1MI

Под Тюменью задержали пьяную автоледи без прав

Поймали нарушительницу в Ялуторовске. По словам задержанной, находящейся в состоянии опьянения, она поехала за «добавкой».

О задержании автоледи сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Как выяснили сотрудники, кроме опьянения, девушка нарушила еще одно правило — села за руль, не имея прав.

Как рассказала сама водитель, до поездки они выпивали шампанское и решили съездить за добавкой. Муж девушки был не в состоянии — перебрал со спиртным и уснул в своей машине. Поэтому его супруга решила взять все в свои руки — села за руль авто и поехала с подругой в ближайший алкомаркет.

До того, как попасться инспекторам ДПС девушка проходила обучение в автошколе. Теперь задержанную заключили под арест, а машину отправили на штрафстоянку.

Ранее «Наш Город» рассказывал о танцоре-мигранте, решившим сплясать на проезжей части. За поступок он раскаялся и заплатил штраф.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#ДПС#Задержание#ПДД#Нарушения ПДД
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