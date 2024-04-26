Муж спит? Сьезжу сама! Под Тюменью задержали пьяную автоледи без прав

Как рассказала сама водитель, до поездки они выпивали шампанское и решили съездить за добавкой. Муж девушки был не в состоянии — перебрал со спиртным и уснул в своей машине. Поэтому его супруга решила взять все в свои руки — села за руль авто и поехала с подругой в ближайший алкомаркет.