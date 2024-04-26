Муж спит? Сьезжу сама! Под Тюменью задержали пьяную автоледи без прав

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
О задержании автоледи сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Как выяснили сотрудники, кроме опьянения, девушка нарушила еще одно правило — села за руль, не имея прав.
Как рассказала сама водитель, до поездки они выпивали шампанское и решили съездить за добавкой. Муж девушки был не в состоянии — перебрал со спиртным и уснул в своей машине. Поэтому его супруга решила взять все в свои руки — села за руль авто и поехала с подругой в ближайший алкомаркет.
До того, как попасться инспекторам ДПС девушка проходила обучение в автошколе. Теперь задержанную заключили под арест, а машину отправили на штрафстоянку.
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