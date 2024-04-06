nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля, 16:44

Published 6 апреля, 16:44

Modified Вчера, 04:07

Updated Вчера, 04:07

Тюменского танцора-мигранта оштрафовали за нарушение ПДД

Расплата за пляски: танцора-мигранта оштрафовали за нарушение ПДД в Тюмени

6 апреля 2024, 16:44
Фото: 1MI

Тюменского танцора-мигранта оштрафовали за нарушение ПДД

Молодого человека, устроившего танцы на дороге в Тюмени, оштрафовали. Личность «плясуна» оперативно установили сотрудники ГИБДД.

Танцором оказался 21-летний студент одного из тюменских ВУЗов, гражданин сопредельного государства.

Молодой человек оштрафован за нарушение ПДД будучи пешеходом. Он принес извинения жителям Тюмени за свой поступок, вызвавший общественный резонанс.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня молодой человек устроил танцы на проезжей части рядом с автомобилем, украшенным флагом Туркменистана. Данное действие вызвало бурную реакцию горожан — часть тюменцев осудила мужчину. Остальные же не увидели в танцах на дороге ничего плохого.

Читайте также:
Похолодает до -18: синоптики предупреждают тюменцев о морозах«Тайна двух океанов» или опасно для жизни: тюменка получила травму ноги в аквапаркеОбщественники Тюмени подозревают солиста рок-группы «Автоспорт» в финансировании ВСУ
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#ПДД#Нарушения ПДД
Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово
Вчера, 11:13
«Обратно за парту»: сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы?
5 апреля, 05:50
Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей
4 апреля, 08:13
Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев
5 апреля, 08:31
«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит
5 апреля, 07:03
«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
4 апреля, 05:41
"