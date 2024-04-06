Расплата за пляски: танцора-мигранта оштрафовали за нарушение ПДД в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня молодой человек устроил танцы на проезжей части рядом с автомобилем, украшенным флагом Туркменистана. Данное действие вызвало бурную реакцию горожан — часть тюменцев осудила мужчину. Остальные же не увидели в танцах на дороге ничего плохого.