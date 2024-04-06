Расплата за пляски: танцора-мигранта оштрафовали за нарушение ПДД в Тюмени

Posted 6 апреля, 16:44
Published 6 апреля, 16:44
Modified Вчера, 04:07
Updated Вчера, 04:07
Танцором оказался 21-летний студент одного из тюменских ВУЗов, гражданин сопредельного государства.
Молодой человек оштрафован за нарушение ПДД будучи пешеходом. Он принес извинения жителям Тюмени за свой поступок, вызвавший общественный резонанс.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня молодой человек устроил танцы на проезжей части рядом с автомобилем, украшенным флагом Туркменистана. Данное действие вызвало бурную реакцию горожан — часть тюменцев осудила мужчину. Остальные же не увидели в танцах на дороге ничего плохого.