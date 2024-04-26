Как освоить новую профессию, когда вам больше 40?

Прежде всего важно четко определиться с тем, чем именно вы хотите заниматься. В отличие от молодости, когда можно было несколько лет поработать в одной сфере, затем переключиться на другую, в зрелом возрасте требуется более взвешенный подход уже на этапе выбора.