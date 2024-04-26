Как освоить новую профессию, когда вам больше 40?

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Приближаясь к 40-летнему рубежу, человек нередко сталкивается с кризисом среднего возраста. Он начинает задаваться вопросами о достигнутых результатах и ценности своих достижений. Именно этот внутренний поиск и является одной из ключевых причин, по которым зрелые специалисты решаются на смену профессии. При этом многие опасаются предпринимать такие перемены из-за страха неудачи, пишет newia.ru.
В то же время, согласно недавним исследованиям, работодатели положительно оценивают кандидатов в зрелом возрасте, если те могут убедительно доказать свою профессиональную компетентность.
Специалисты рекомендуют задуматься о смене работы, если нынешняя вызывает депрессию, апатию. Также стоит задуматься о переменах, если банально не хватает денег или свободного времени.
Еще одной распространенной причиной смены профессиональной сферы является так называемый «стеклянный потолок» — ощущение, когда карьера уперлась в некую невидимую границу и дальнейшего роста нет, несмотря на личный потенциал.
Что же необходимо предпринять для успешной смены профессии в таком возрасте?
Прежде всего важно четко определиться с тем, чем именно вы хотите заниматься. В отличие от молодости, когда можно было несколько лет поработать в одной сфере, затем переключиться на другую, в зрелом возрасте требуется более взвешенный подход уже на этапе выбора.
Далее следует тщательно исследовать рынок на предмет востребованности ваших потенциальных навыков. Ознакомление с онлайн-курсами, вебинарами поможет понять, насколько перспективна желаемая профессия и интересна лично вам. Если все сходится, можно предпринимать шаги по освоению новой деятельности.