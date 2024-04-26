Эксперты объяснили, как изменятся цены на игристое вино с 1 мая

Специалисты также указывают, что изменения в размере акцизов не сразу отразятся на ценах на алкоголь, так как еще есть запасы по старым ценам, закупленные за последние полтора года. Однако по мере поступления новой продукции с повышенными акцизами можно ожидать роста цен на алкогольные напитки, что не будет радовать поклонников игристого вина.