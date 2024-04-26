Эксперты объяснили, как изменятся цены на игристое вино с 1 мая

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Published Сегодня, 05:41
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Законопроект о повышении акцизов был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре 2023 года, пишет runews24.ru.
Согласно новому закону, акцизы вырастут в три раза. Для алкогольных напитков с содержанием спирта более 9%, за исключением пива, ликеров и фруктовых вин, ввозимых из-за рубежа, акциз составит 108 рублей за литр. Напитки с содержанием спирта до 18% будут обложены акцизом в размере 141 рубля за литр, а для напитков с содержанием спирта 18% и выше акциз составит 643 рубля.
Эксперты предлагают разные точки зрения на последствия увеличения акцизов. Кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ Николай Перепелкин считает, что эти изменения не окажут существенного влияния на предпочтения россиян и на розничную цену алкогольных продуктов. Он отмечает, что акцизы давно уже учтены в стоимости алкоголя, но обычно покупатели не видят эту составляющую.
Однако повышение акцизов может повлиять на условия работы продавцов, производителей и импортеров алкогольных напитков. Тем не менее, по мнению Перепелкина, на рынке игристых вин не ожидается радикальных изменений, так как нет прямых аналогов для этих напитков.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин выразил опасения относительно увеличения цен на вино, включая импортные марки. Он предупреждает, что даже на российскую продукцию возможно увеличение цен до 35%.
Специалисты также указывают, что изменения в размере акцизов не сразу отразятся на ценах на алкоголь, так как еще есть запасы по старым ценам, закупленные за последние полтора года. Однако по мере поступления новой продукции с повышенными акцизами можно ожидать роста цен на алкогольные напитки, что не будет радовать поклонников игристого вина.