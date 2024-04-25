Ученые: Выплескивание гнева ухудшает состояние

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Как пишет newkhakasiya.online, гнев представляет собой эмоцию, от которой нелегко избавиться. Она возникает стремительно и характеризуется мощной импульсивной связью. По мнению доктора философии Дэниэла Дэвида, гнев является защитной эмоцией. Он отметил, что, когда человек злится, префронтальная кора головного мозга оказывается захваченной этой эмоцией, а именно она отвечает за рациональное мышление. В результате у человека начинает часто биться сердце, повышается давление. Доктор Дэвид считает, что гнев может быть полезен человеку, если правильно его использовать.
По мнению доктора философии Брэда Бушмана, чтобы выйти из состояния злости, необходимо предпринять что-то, что поможет успокоить тело. К примеру, можно помедитировать, заняться йогой или сделать несколько глубоких вдохов. При этом, по словам доктора Бушмана, выплескивать гнев стоит осторожно, поскольку это может привести к усилению возбуждения, а также войти в привычку. Вместо того чтобы разобраться в причинах злости и успокоиться, человек будет позволять телу и мозгу пребывать в таком состоянии.
Эксперты рекомендуют для избавления от гнева говорить о том, что злит человека. Однако, по мнению доктора Дэвида, для этого нужно выбирать собеседника, который не будет соглашаться и сможет предложить другой взгляд на ситуацию. Важно подумать, есть ли ли возможность использовать негативную эмоцию как мотивацию для решения проблемы. Если решить проблему, которая вызывает гнев, невозможно, необходимо воспользоваться практикой принятия — то есть принять ситуацию такой, какая она есть.