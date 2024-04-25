Ученые: Выплескивание гнева ухудшает состояние

Эксперты рекомендуют для избавления от гнева говорить о том, что злит человека. Однако, по мнению доктора Дэвида, для этого нужно выбирать собеседника, который не будет соглашаться и сможет предложить другой взгляд на ситуацию. Важно подумать, есть ли ли возможность использовать негативную эмоцию как мотивацию для решения проблемы. Если решить проблему, которая вызывает гнев, невозможно, необходимо воспользоваться практикой принятия — то есть принять ситуацию такой, какая она есть.