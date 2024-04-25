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Published Сегодня, 19:57

Modified Сегодня, 19:58

Updated Сегодня, 19:58

Британские подростки стали самыми пьющими в Европе

25 апреля 2024, 19:57
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), британские подростки лидируют по потреблению алкоголя в Европе. Это обусловлено особенностями культуры алкогольного питья в Великобритании.

Согласно данным, опубликованным изданием The Times, каждый второй 11-летний британец (35% мальчиков и 34% девочек) и каждый третий 13-летний (50% мальчиков и 57% девочек) уже знаком с алкогольными напитками. Эти цифры являются самыми высокими среди 280 тысяч детей из 44 европейских стран, участвующих в исследовании ВОЗ, пишет runews24.ru.

Статистика также показывает, что подростки, склонные к частому употреблению алкоголя, чаще всего растут в семьях с выше среднего достатком. Их поведение часто связано с желанием повторить модель поведения своих родителей, которые также употребляют алкоголь, в основном вино.

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