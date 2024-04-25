Британские подростки стали самыми пьющими в Европе

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
Согласно данным, опубликованным изданием The Times, каждый второй 11-летний британец (35% мальчиков и 34% девочек) и каждый третий 13-летний (50% мальчиков и 57% девочек) уже знаком с алкогольными напитками. Эти цифры являются самыми высокими среди 280 тысяч детей из 44 европейских стран, участвующих в исследовании ВОЗ, пишет runews24.ru.
Статистика также показывает, что подростки, склонные к частому употреблению алкоголя, чаще всего растут в семьях с выше среднего достатком. Их поведение часто связано с желанием повторить модель поведения своих родителей, которые также употребляют алкоголь, в основном вино.