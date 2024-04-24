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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

В Роскачестве советуют покупать на майские праздники шашлык известных производителей

В Роскачестве советуют покупать на майские праздники шашлык известных производителей

24 апреля 2024, 08:33
Фото: 1MI
Специалист из Роскачества Наталья Филатова рекомендует выбирать готовый шашлык, упакованный на мясокомбинате или мясоперерабатывающем заводе.

Своими советами по выбору готового шашлыка эксперт поделилась во время интервью для NEWS.ru. При покупке шашлыка для майских праздников предпочтение следует отдавать известным производителям. При этом нужно внимательно изучать информацию на этикетке, где должно быть указано, что продукт является именно мясным, а не мясосодержащим. Состав полуфабриката должен быть простой — примерно такой, как при самостоятельной мариновке мяса для шашлыка.

В соответствии с действующим ГОСТом мясо делится на пять категорий. Чем больше в продукте мышечной ткани, тем он более качественный и питательный. Для шашлыка лучше всего подходит мясо категорий А и Б, то есть содержащее много мышечной и совсем небольшое количество жировой и соединительной тканей.

Кроме того, важно обращать внимание на внешний вид и свежесть мяса: оно должно выглядеть равномерным, глянцевым, быть сухим и упругим на ощупь, подытожила эксперт.

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