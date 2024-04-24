В Роскачестве советуют покупать на майские праздники шашлык известных производителей

Своими советами по выбору готового шашлыка эксперт поделилась во время интервью для NEWS.ru. При покупке шашлыка для майских праздников предпочтение следует отдавать известным производителям. При этом нужно внимательно изучать информацию на этикетке, где должно быть указано, что продукт является именно мясным, а не мясосодержащим. Состав полуфабриката должен быть простой — примерно такой, как при самостоятельной мариновке мяса для шашлыка.