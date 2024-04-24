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Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

РЭО утвердил новую политику ответственного инвестирования

РЭО утвердил новую политику ответственного инвестирования

24 апреля 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney
Совет по устойчивому развитию Российского экологического оператора (РЭО) одобрил новый документ по политике ответственного инвестирования, а также политику управления рисками и инвестиционную декларацию компании.

Последний документ содержит основные принципы финансирования и требования к инвестиционным проектам.

Согласно обновленным правилам, участие оператора в инвестиционном проекте ограничено 12 годами, а целевая доходность инвестиций должна составлять не менее 5% годовых, передает newsnn.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что компания имеет широкий спектр инвестиционных возможностей, включая участие в уставном капитале инвесторов и проектных компаний, предоставление поручительств и займов. Одним из инструментов поддержки инвесторов является финансирование проектов за счет средств, привлеченных через размещение облигаций РЭО.

Буцаев напомнил, что президент поручил создать 400 новых объектов по обращению с отходами. Планируемые инвестиции в отрасль до 2030 года — 942 миллиарда рублей, включая 218 миллиардов из федерального бюджета.

На сегодняшний день в РЭО подготовлен перспективный портфель из 113 проектов общей стоимостью около 300 миллиардов рублей. С 75 регионами заключены соглашения о реализации проектов. Реализация портфеля позволит создать 316 объектов по обращению с отходами, подчеркнул Денис Буцаев.

Напомним, что полтора года назад РЭО представил дебютный отчет об устойчивом развитии компании на Российском экологическом форуме.

Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО, созданный в 2021 году, занимается разработкой методик и стандартов в области зеленого финансирования и сопровождением ESG-трансформации компаний. Председатель совета — руководитель платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. В его состав входят эксперты отрасли, бизнесмены, ученые.

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