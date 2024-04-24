РЭО утвердил новую политику ответственного инвестирования

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Последний документ содержит основные принципы финансирования и требования к инвестиционным проектам.
Согласно обновленным правилам, участие оператора в инвестиционном проекте ограничено 12 годами, а целевая доходность инвестиций должна составлять не менее 5% годовых, передает newsnn.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что компания имеет широкий спектр инвестиционных возможностей, включая участие в уставном капитале инвесторов и проектных компаний, предоставление поручительств и займов. Одним из инструментов поддержки инвесторов является финансирование проектов за счет средств, привлеченных через размещение облигаций РЭО.
Буцаев напомнил, что президент поручил создать 400 новых объектов по обращению с отходами. Планируемые инвестиции в отрасль до 2030 года — 942 миллиарда рублей, включая 218 миллиардов из федерального бюджета.
На сегодняшний день в РЭО подготовлен перспективный портфель из 113 проектов общей стоимостью около 300 миллиардов рублей. С 75 регионами заключены соглашения о реализации проектов. Реализация портфеля позволит создать 316 объектов по обращению с отходами, подчеркнул Денис Буцаев.
Напомним, что полтора года назад РЭО представил дебютный отчет об устойчивом развитии компании на Российском экологическом форуме.
Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО, созданный в 2021 году, занимается разработкой методик и стандартов в области зеленого финансирования и сопровождением ESG-трансформации компаний. Председатель совета — руководитель платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. В его состав входят эксперты отрасли, бизнесмены, ученые.