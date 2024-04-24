РЭО утвердил новую политику ответственного инвестирования

На сегодняшний день в РЭО подготовлен перспективный портфель из 113 проектов общей стоимостью около 300 миллиардов рублей. С 75 регионами заключены соглашения о реализации проектов. Реализация портфеля позволит создать 316 объектов по обращению с отходами, подчеркнул Денис Буцаев.