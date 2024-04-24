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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

Уголовное дело тюменского электросамокатчика будут рассматривать с нуля.

Дело электросамокатчика, сбившего насмерть пенсионерку, будут рассматривать заново

24 апреля 2024, 07:31
Фото: 1MI
Уголовное дело тюменского электросамокатчика будут рассматривать с нуля.

Уголовное дело тюменского электросамокатчика будут рассматривать с нуля

Пара молодых тюменцев, катаясь на электросамокате, влетела в пару пенсионеров, один из которых от полученных травм скончался в больнице. На парня, что был за рулем завели уголовное дело и теперь ему грозит реальный срок. Однако рассмотрение затянулось уже более, чем на год.
Сюжет
ДТП

По делу на данный момент проводится экспертиза, которая должна подтвердить или опровергнуть версию гособвинителя о том, что пенсионерка скончалась именно от травм, полученных в результате наезда электросамокатчика. Девушка, что была второй на том же ТС проходит по делу, как свидетель. Срок грозит только водителю, которому вменяют 2 часть статьи 268 — «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Судья по делу сменился и теперь оно будет рассматриваться с самого начала. Но нужно также получить результаты экспертизы, которую назначили еще в прошлом году», — говорит адвокат потерпевшей стороны Павел Руснаков.

Напомним, что фигурант дела вину признает в полном объеме и он уже выплатил потерпевшей стороне 100 тысяч рублей. Интересы погибшей в суде представляет ее сын, который желает строгого наказания для виновника.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени девушка на самокате въехала в коляску с грудным ребенком и даже не извинилась.

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