Дело электросамокатчика, сбившего насмерть пенсионерку, будут рассматривать заново

Уголовное дело тюменского электросамокатчика будут рассматривать с нуля

Пара молодых тюменцев, катаясь на электросамокате, влетела в пару пенсионеров, один из которых от полученных травм скончался в больнице. На парня, что был за рулем завели уголовное дело и теперь ему грозит реальный срок. Однако рассмотрение затянулось уже более, чем на год.