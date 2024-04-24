Дело электросамокатчика, сбившего насмерть пенсионерку, будут рассматривать заново

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
По делу на данный момент проводится экспертиза, которая должна подтвердить или опровергнуть версию гособвинителя о том, что пенсионерка скончалась именно от травм, полученных в результате наезда электросамокатчика. Девушка, что была второй на том же ТС проходит по делу, как свидетель. Срок грозит только водителю, которому вменяют 2 часть статьи 268 — «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Судья по делу сменился и теперь оно будет рассматриваться с самого начала. Но нужно также получить результаты экспертизы, которую назначили еще в прошлом году», — говорит адвокат потерпевшей стороны Павел Руснаков.
Напомним, что фигурант дела вину признает в полном объеме и он уже выплатил потерпевшей стороне 100 тысяч рублей. Интересы погибшей в суде представляет ее сын, который желает строгого наказания для виновника.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени девушка на самокате въехала в коляску с грудным ребенком и даже не извинилась.