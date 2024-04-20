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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Пьяный самокатчик устроил ДТП в Тюмени

50-летний пьяный самокатчик устроил ДТП в Тюмени. Его отправили под арест

20 апреля 2024, 12:21
Фото: ГИБДД

Пьяный самокатчик устроил ДТП в Тюмени

Нетрезвый тюменец на самокате врезался Hyundai Solaris на улице Куйбышева, 94. Как выяснилось, помимо того что он был пьян (показания алкотестера составили 0,19 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха), так еще и не имел соответствующего права управления транспортным средством.
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ДТП

Мощность двигателя электросамоката составляла 500 Вт. Если мощность двигателя электросамоката превышает 250 Вт, требуется водительское удостоверение категории «М».

На тюменца составлен административный материал за пьяную езду без прав. По решению мирового суда ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Электросамокат отправлен на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские трассы на выезде из города сегодня сковали многокилометровые пробки. Дачники массово ринулись на свои участки, а горожане — на природу. В настоящее время ситуация с пробками улучшилась — до трех баллов. Затруднено движение на Московском тракте от Закалужской до поселка Московский, также небольшая пробка наблюдается в районе деревни Решетниково — там произошло ДТП.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Электросамокаты
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