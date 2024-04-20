50-летний пьяный самокатчик устроил ДТП в Тюмени. Его отправили под арест

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские трассы на выезде из города сегодня сковали многокилометровые пробки. Дачники массово ринулись на свои участки, а горожане — на природу. В настоящее время ситуация с пробками улучшилась — до трех баллов. Затруднено движение на Московском тракте от Закалужской до поселка Московский, также небольшая пробка наблюдается в районе деревни Решетниково — там произошло ДТП.