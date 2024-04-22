В Тюмени девушка на самокате въехала в коляску с грудным ребенком

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Тюменка в телеграм-канале ЧС Тюмень рассказала, что шла с дочкой в коляске в сторону обстановки «Цветной бульвар». Неподалеку на самокате ехала девушка, которая везла в руках еще 2 самоката.
В какой-то момент она не справилась с управлением и въехала в коляску:
«Въехала в коляску и завалилась на ребенка задев в височную область рулем и посмеялась. Извинилась хоть бы ради приличия, смешного ничего не было в этом», — пишет тюменка.
К счастью, ехала девушка не на большой скорости. В пресс-службе ГИБДД инцидент пока никак не прокомментировали.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в майские праздники выпадет снег.