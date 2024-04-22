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Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

В Тюмени девушка на самокате въехала в коляску с грудным ребенком

В Тюмени девушка на самокате въехала в коляску с грудным ребенком

22 апреля 2024, 16:07
Фото: 1MI
В Тюмени с началом сезона самокатов уже начали происходить ДТП с участием СИМов. Одно из них случилось сегодня в центре города.
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Дети

Тюменка в телеграм-канале ЧС Тюмень рассказала, что шла с дочкой в коляске в сторону обстановки «Цветной бульвар». Неподалеку на самокате ехала девушка, которая везла в руках еще 2 самоката.

В какой-то момент она не справилась с управлением и въехала в коляску:

«Въехала в коляску и завалилась на ребенка задев в височную область рулем и посмеялась. Извинилась хоть бы ради приличия, смешного ничего не было в этом», — пишет тюменка.

К счастью, ехала девушка не на большой скорости. В пресс-службе ГИБДД инцидент пока никак не прокомментировали.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в майские праздники выпадет снег.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Тюмень#Дети#ДТП
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