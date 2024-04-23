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Страна Девелопмент и Уралсиб согласовали ставку 2,99% на квартиры ЖК «Сердце Сибири»

Страна Девелопмент и Уралсиб согласовали ставку 2,99% на квартиры ЖК «Сердце Сибири»

23 апреля 2024, 05:16
Фото: «Страна Девелопмент»
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Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» и банк «Уралсиб» предлагают выгодные условия по ипотеке на квартиры в тюменском жилом комплексе «Сердце Сибири». До конца 2024 года ставка будет составлять 2,99%.

Специальное предложение действует на пул квартир в домах «Квартал Газовиков» и «Квартал Полярников». Оба дома уже сданы, поэтому после покупки можно сразу получить ключи, приступить к ремонту и начать перевозить вещи. Жилье можно приобрести под самые разные сценарии. Например, просторные четырех- и трехкомнатные лоты — для больших семей, двухкомнатные — для молодых пар или студии — для студентов. К тому же дворы ЖК свободны от машин. Посторонние не смогут попасть на территорию — она закрыта и находится под круглосуточным видеонаблюдением.

Фото: «Страна Девелопмент»

Ипотека со ставкой 2,99% действует до конца 2024 года. Далее, с 1 января 2025 года, — согласно утвержденной программе. Например, семейная — от 6%, господдержка — от 8%. Первоначальный взнос — от 20%. Срок ипотеки — до 30 лет.

Рассмотрим вариант расчета платежей по семейной ипотеке при покупке трехкомнатной квартиры: цена квартиры — 9 425 000 рублей, тогда первоначальный взнос вносится в размере 3 095 000 рублей. Срок ипотеки — 30 лет. До конца года ежемесячный платеж составит 25 264 рублей. С января 2025 года — 35 711 рублей.

Фото: «Страна Девелопмент»

Всего в ЖК «Сердце Сибири» 8 домов. Микрорайон строится в деловом центре города в границах улиц 50 лет Октября-Пермякова-Харьковская. Расположение комплекса отличает близость исторического центра, одинаковая удаленность всех районов и крупных торгово-развлекательных центров города (5–10 минут на авто). Здесь все рядом: супермаркеты, кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейн, аптеки, поликлиники и стоматологии, библиотеки и театры. За 5 минут можно доехать до Гилевской рощи. Чтобы провести время отлично, можно не уходить из ЖК. На территории самого комплекса расположатся площадки для воркаута, точки уединения и различные кафе, event-зоны, а также изюминка — «зеленая артерия» комплекса — 640-метровый бульвар «Тропа Сибири» с озером.

Фото: «Страна Девелопмент»

Подробнее о компании, жилом комплексе, ходе строительства и ценах можно узнать на сайте застройщика strana.com.

АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная документация на наш. дом.рф. strana.com.

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