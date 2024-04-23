Страна Девелопмент и Уралсиб согласовали ставку 2,99% на квартиры ЖК «Сердце Сибири»

Всего в ЖК «Сердце Сибири» 8 домов. Микрорайон строится в деловом центре города в границах улиц 50 лет Октября-Пермякова-Харьковская. Расположение комплекса отличает близость исторического центра, одинаковая удаленность всех районов и крупных торгово-развлекательных центров города (5–10 минут на авто). Здесь все рядом: супермаркеты, кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейн, аптеки, поликлиники и стоматологии, библиотеки и театры. За 5 минут можно доехать до Гилевской рощи. Чтобы провести время отлично, можно не уходить из ЖК. На территории самого комплекса расположатся площадки для воркаута, точки уединения и различные кафе, event-зоны, а также изюминка — «зеленая артерия» комплекса — 640-метровый бульвар «Тропа Сибири» с озером.