Жильцы Квартала Газовиков в Тюмени уже получают ключи от новых квартир

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Квартале Газовиков 8 секций от 6 до 25 этажей — варианты смогут подобрать те, кто хочет жить на высоте птичьего полета, и те, кто хочет, чтобы соседей в парадной было меньше. Всего в доме предусмотрено 648 квартир.
Уже сейчас есть возможность приобрести у «Страны Девелопмент» квартиры под самые разные сценарии жизни. Например, просторные четырех- и трехкомнатные лоты — для больших семей, двухкомнатные — для молодых пар или студии — для студентов. Кстати, осталось всего несколько квартир с террасами.
Камерный двор Квартала Газовиков вмещает в себя 10 разных зон:
Дворы всего жилого комплекса свободны от машин. Посторонние не смогут попасть на территорию — она закрыта и находится под круглосуточным видеонаблюдением.
Дополнительный комфорт предусмотрен в парадных с лобби, где есть лапомойки для животных, колясочные, помещение для самокатов и велосипедов, мягкие зоны отдыха с диванами и удобными столиками для работы.
Доступная среда обеспечена на всей территории жилого комплекса Квартал Газовиков от «Страны Девелопмент». На входах в парадные ступени и пандусы отсутствуют вплоть до лифтового холла, самого входа в лифт и до каждой квартиры. На выходе из лифтового холла в межквартирный коридор на жилых этажах предусмотрена беспороговая дверь, закрепленная в открытом состоянии электромагнитным держателем.
Выбрать подходящую квартиру в Квартале Газовиков можно прямо сейчас на сайте застройщика «Страна Девелопмент» strana.com. Или записаться на консультацию в офис продаж по телефону +7 345 239-43-67.
Напомним, абсолютно все жилые комплексы «Страны» обеспечены удобной семейной инфраструктурой — закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, близость школ и детских садов.
АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.