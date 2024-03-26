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Жильцы Квартала Газовиков в Тюмени уже получают ключи от новых квартир

Жильцы Квартала Газовиков в Тюмени уже получают ключи от новых квартир

26 марта 2024, 06:44
Фото: «Страна Девелопмент»
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Четвертый дом жилого комплекса «Сердце Сибири» в Тюмени — Квартал Газовиков — уже встречает новоселов. Ему присвоен класс «Комфорт Плюс». Новый дом от «Страны Девелопмент» собрал в себе лучшие идеи и решения для комфорта жильцов.

В Квартале Газовиков 8 секций от 6 до 25 этажей — варианты смогут подобрать те, кто хочет жить на высоте птичьего полета, и те, кто хочет, чтобы соседей в парадной было меньше. Всего в доме предусмотрено 648 квартир.

Фото: «Страна Девелопмент»

Уже сейчас есть возможность приобрести у «Страны Девелопмент» квартиры под самые разные сценарии жизни. Например, просторные четырех- и трехкомнатные лоты — для больших семей, двухкомнатные — для молодых пар или студии — для студентов. Кстати, осталось всего несколько квартир с террасами.

Камерный двор Квартала Газовиков вмещает в себя 10 разных зон:

  • Спортивную,
  • Для отдыха с качелями,
  • Для работы,
  • Детские для разного возраста,
  • Полосу препятствий,
  • Площадку для йоги,
  • Для отдыха взрослых,
  • Место для пикников и спокойного отдыха на специальном газоне.

Дворы всего жилого комплекса свободны от машин. Посторонние не смогут попасть на территорию — она закрыта и находится под круглосуточным видеонаблюдением.

Фото: «Страна Девелопмент»

Дополнительный комфорт предусмотрен в парадных с лобби, где есть лапомойки для животных, колясочные, помещение для самокатов и велосипедов, мягкие зоны отдыха с диванами и удобными столиками для работы.

Фото: «Страна Девелопмент»

Доступная среда обеспечена на всей территории жилого комплекса Квартал Газовиков от «Страны Девелопмент». На входах в парадные ступени и пандусы отсутствуют вплоть до лифтового холла, самого входа в лифт и до каждой квартиры. На выходе из лифтового холла в межквартирный коридор на жилых этажах предусмотрена беспороговая дверь, закрепленная в открытом состоянии электромагнитным держателем.

Фото: «Страна Девелопмент»

Выбрать подходящую квартиру в Квартале Газовиков можно прямо сейчас на сайте застройщика «Страна Девелопмент» strana.com. Или записаться на консультацию в офис продаж по телефону +7 345 239-43-67.

Напомним, абсолютно все жилые комплексы «Страны» обеспечены удобной семейной инфраструктурой — закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, близость школ и детских садов.

АО СЗ «Стройтранс №1». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

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