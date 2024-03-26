Жильцы Квартала Газовиков в Тюмени уже получают ключи от новых квартир

В Квартале Газовиков 8 секций от 6 до 25 этажей — варианты смогут подобрать те, кто хочет жить на высоте птичьего полета, и те, кто хочет, чтобы соседей в парадной было меньше. Всего в доме предусмотрено 648 квартир.