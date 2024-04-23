Freedom Holding Corp.: от брокера до экосистемы

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Он рассказал о том, как строит экосистему, интегрируя в нее банк, брокеров, страховые компании, активы сегмента life-style и телекоммуникационный блок бизнеса.
Мероприятия, организованные компанией LD Micro, Invitational и Main Event, проводятся уже несколько лет, привлекая сотни компаний и тысячи инвесторов со всего мира. LD Micro является дочерней компанией Freedom Holding. Выступление Турлова перед бизнес-аудиторией было посвящено развитию холдинга, роли команды в его успехах, а также целям создания экосистемы.
Домашний рынок компании
Более 10 лет назад Тимура Турлова заинтересовал Казахстан, где не было большой конкуренции в брокерском сегменте рынка, но при этом, по словам бизнесмена, в республике проживало «технооптимистичное население», готовое к переменам. Впоследствии это место стало домашним регионом для холдинга и передовым по прибыли. Страна взяла курс на цифровизацию, которая позволила строить бизнес с инновационным содержанием. Здесь Турлов принял решение строить свою экосистему. В результате «Фридом Финанс» стал брокером №1 в Казахстане, прибыльным цифровым банком, второй по величине компанией по страхованию жизни, вошел в ТОП-5 по страхованию имущества.
«У нас есть отличные продукты и синергия между ними», — сказал Турлов на конференции. Рассмотрим компании и подразделения холдинга более прицельно.
Что внутри экосистемы?
Ядром является Freedom Bank, который предоставляет такие продукты, как цифровая ипотека и автокредитование. Оформить и получить займ можно дистанционно (при наличии индивидуального идентификационного номера), потребуется только ИИН клиента. Freedom Bank генерирует устойчивую прибыль, которая, согласно отчету за четвертый квартал 2023 года, составила $115,8 млн.
У холдинга два брокера в Казахстане: АО «Фридом Финанс», которое работает на местном рынке, и международное крыло, предоставляющее доступ на мировые биржи — Freedom Finance Global.
За годы работы изменилась структура выручки, в 2021 году большую часть дохода холдинг получал за счет брокерских комиссий. В 2024 году локомотивом стали другие сегменты компании. Например, страховой сектор, который представлен компаниями Freedom Finance Insurance и Freedom Life.
Пять лет назад компания Тимура Турлова взяла курс на диверсификацию бизнеса, приобрела активы life-style: фудтеха Arbuz.kz, сервис покупки авиабилетов AVIATA.KZ и Chocotravel, а также онлайн-продавца билетов ТИКЕТОН.
Начиная с 2023 года холдинг развивает телекоммуникационное направление бизнеса, которое представлено двумя компаниями: Freedom Telecom и Freedom Media.
На днях компания уже запустила в Казахстане приложение Freedom SuperApp, через которое клиенты могут получать услуги от банка, брокеров, страховщиков холдинга, и даже заказывать продукты и покупать билеты, при этом пользуясь программами лояльности. В будущем в приложение будут интегрированы и другие компании и подразделения холдинга.
Экспорт идей на новые рынки
Freedom Holding Corp. сегодня работает в 19 странах мира и торгуется на крупнейшей бирже Nasdaq.
На вопрос участников конференции о том, планирует ли Турлов применить свой казахстанский опыт построения экосистемы в других странах, бизнесмен ответил:
— Экспериментируя со всей экосистемой в одной относительно небольшой стране, я считаю, что мы сможем перенести наш опыт на гораздо более крупные рынки, в США.
Например, холдинг, который построил в Казахстане торговую платформу Tradernet, в последующем запустил ее в Европе, и сейчас обслуживает 250 тыс. клиентов в ЕС, которые торгуют акциями, биржевыми фондами, облигациями, опционами и могут принять участие в IPO международных компаний.
Выход на новые рынки — это всегда вызов для компании. В каждой стране свои правила регуляторов, которые нужно четко соблюдать. Freedom Finance уже имеет большой опыт экспансии.
В США компания Турлова работает через брокера Prime Executions Inc., который является членом фондовых площадок Nasdaq и NYSE. А также у холдинга есть подразделение Freedom Capital Markets, которое имеет лицензию на андеррайтинг и помогает компаниям в подготовке к листингу на американских биржах.
На вопрос о том, в чем секрет успеха холдинга, Турлов ответил, что «главным драйвером роста компании стала корпоративная культура, умение строить команду с огромным человеческим капиталом внутри». На горизонте пяти лет Freedom Finance намерен расширить географию присутствия и получить большую долю на каждом из рынков за счет здорового роста.