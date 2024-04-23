Freedom Holding Corp.: от брокера до экосистемы

Более 10 лет назад Тимура Турлова заинтересовал Казахстан, где не было большой конкуренции в брокерском сегменте рынка, но при этом, по словам бизнесмена, в республике проживало «технооптимистичное население», готовое к переменам. Впоследствии это место стало домашним регионом для холдинга и передовым по прибыли. Страна взяла курс на цифровизацию, которая позволила строить бизнес с инновационным содержанием. Здесь Турлов принял решение строить свою экосистему. В результате «Фридом Финанс» стал брокером №1 в Казахстане, прибыльным цифровым банком, второй по величине компанией по страхованию жизни, вошел в ТОП-5 по страхованию имущества.